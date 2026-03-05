ترجمه
فيديو: مايكل كاريك الغاضب لم يتحدث إلى أي لاعب من لاعبي مانشستر يونايتد بعد انتهاء المباراة التي خسرها الفريق أمام نيوكاسل، حيث صفق للجماهير قبل أن يندفع إلى النفق
كارريك غاضب بعد انتهاء سلسلة الانتصارات المتتالية
انتهت فترة شهر العسل بالنسبة لكارريك في الشمال الشرقي، حيث خسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. على الرغم من أن نيوكاسل يونايتد لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد جاكوب رامزي، إلا أن الشياطين الحمر لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم، وتلقوا في النهاية هدفًا مؤلمًا في الدقائق الأخيرة من المباراة سجله ويل أوسولا.
عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، كان كاريك، المعروف بهدوئه، غاضبًا بشكل واضح من عدم قدرة فريقه على استغلال الفرص. اتخذ قرارًا متعمدًا بتجاهل لاعبيه المحبطين تمامًا، ولم يقدم لهم أي كلمات مواساة أو تقييمًا تكتيكيًا.
بدلاً من ذلك، وقف مدرب يونايتد بمفرده، ووجه انتباهه نحو مدرجات الضيوف ليصفق للمشجعين الذين سافروا لمؤازرة فريقهم. ظل وجهه يعكس الإحباط وهو يدير ظهره للفريق ويتجه بخطى ثقيلة نحو غرفة الملابس، تاركًا نجومه يتأملون في الفرصة الضائعة.
شاهد المقطع
كارريك يشير إلى أوجه القصور التقنية
أظهرت رد فعل المدير المؤقت المعايير العالية الموضوعة وراء الكواليس. برفضه التفاعل مع اللاعبين فور صافرة النهاية، أرسل كاريك رسالة واضحة مفادها أن التفوق العددي كان يجب أن يمنحه ثلاث نقاط. وقال، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للنادي: "نعم، نحن غير راضين عن الطريقة التي لعبنا بها الليلة".
"بالنظر إلى سير المباراة، أعتقد أننا كنا نسيطر عليها إلى حد كبير، ولكن الفضل يعود إلى نيوكاسل، أعتقد أن الطريقة التي تعاملوا بها مع المباراة، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة هنا، ولكننا قادنا المباراة إلى موقف شعرنا فيه أننا يجب أن نواصل الضغط ولم نفعل ذلك. لذا نعم، نحن نشعر بخيبة أمل شديدة".
على الرغم من الإحباط الواضح الذي ظهر على أرض الملعب، حرص كاريك على عدم التشكيك في جهود فريقه عند حديثه إلى وسائل الإعلام.
وأكد قائلاً: "كان الأمر يتعلق بالجودة والأداء فقط؛ لم يكن الأمر يتعلق بالشخصية أو الرغبة في الفوز أو أي شيء من هذا القبيل". "من السهل أن تقول ذلك، لمجرد أنك لم تفز بمباراة كرة قدم. الفضل يعود إلى نيوكاسل، فهم يستحقون الفوز الليلة، لذا يؤلمني أن أقول ذلك، لكن هذا ما حدث، وعلينا العودة إلى العمل والتحسن في المباراة التالية. هناك دروس مستفادة، وعلينا أن نتعلمها معًا كفريق. لدينا الوقت الكافي لدراسة الموقف والتحسن".
- Getty Images Sport
فقدان السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى
هذه الهزيمة تضع مركز الشياطين الحمر في المراكز الثلاثة الأولى من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في خطر. لديهم الآن 51 نقطة من 29 مباراة، وهو نفس عدد نقاط أستون فيلا، الذي يقل عنهم بمركز واحد في الجدول، بينما يتأخر تشيلسي بثلاث نقاط فقط بعد فوزه الساحق 4-1 في فيلا بارك. مع توفر حوالي 10 أيام راحة، سيكون لدى كاريك الوقت الكافي لتحليل الأخطاء التكتيكية التي وقعت في سانت جيمس بارك قبل مواجهة فيلا في المباراة التالية يوم 15 مارس.