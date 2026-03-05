ترجمه
فيديو: ماذا يفعل تشيلسي؟! أستون فيلا غاضب للغاية بعد أن تجمع لاعبو البلوز في منتصف الملعب لمنع استئناف المباراة
بلوز يمنعون إعادة فتح فيلا بارك
حوّل تشيلسي أداءه المهيمن إلى نقاش تأديبي بعد أن استخدم تكتيكًا مدروسًا للمماطلة في بداية الشوط الثاني. بعد أن تقدم 2-1 بفضل أداء رائع من جواو بيدرو، رفض لاعبو غرب لندن اتخاذ مواقعهم الدفاعية، وبدلاً من ذلك تجمعوا في دائرة ضيقة حول الكرة.
أعاقت هذه الخطوة أستون فيلا عن بدء اللعب، مما ترك أولي واتكينز وأمادو أونانا في حيرة واضحة. تم تحييد إيقاع الفريق المضيف بشكل فعال، حيث كافح الحكم لإدارة الموقف المتأزم في الدائرة المركزية.
لم تهدأ التوترات إلا عندما أطلق كول بالمر الكرة أخيرًا من التجمع، مما سمح باستئناف اللعب وسط صيحات الاستهجان. سارع المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية من المشهد، حيث سأل أحدهم مازحًا ما إذا كان لاعبو تشيلسي "يعتقدون أنهم يلعبون الرجبي". في النهاية، حقق تشيلسي فوزًا ساحقًا 4-1 على فيلا.
شاهد المقطع
روزينيور يدافع عن مبادرة غرفة الملابس
سارع المدير ليام روزينيور إلى النأي بنفسه عن التخطيط لهذه الحيلة، مع تقديم دعمه الكامل لخيار الفريق. "لم تكن فكرتي، بل جاءت من اللاعبين وأنا أحبها حقًا لأنهم يظهرون الوحدة والتماسك والروح"، أوضح مدرب البلوز خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة.
"أنت بحاجة إلى ذلك قبل أي شيء آخر، قبل أن تبدأ في الحديث عن التكتيكات أو الأنظمة - أنت بحاجة إلى مجموعة من اللاعبين الذين يركضون ويقاتلون من أجل بعضهم البعض. وفي الفترة التي قضيتها معهم، لم تكن هناك مباراة واحدة يمكنني القول فيها إنهم لم يبذلوا قصارى جهدهم أو أنني شعرت بخيبة أمل من أدائهم. وهذا يبشر بالخير لأنهم مجموعة جيدة ومتماسكة ويستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وهذا نصف المعركة".
- Getty Images Sport
تشيلسي يهدف إلى الحفاظ على الزخم
بفضل هذا الفوز، صعد تشيلسي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب بعد هزيمة ليفربول المفاجئة 2-1 أمام وولفز الذي يحتل المركز الأخير. يأتي هذا الفوز في وقت مهم للبلوز، الذي كان قد خاض ثلاث مباريات متتالية دون فوز في الدوري قبل مواجهة أستون فيلا. سيواجه تشيلسي الآن وريكسهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يواجه مباراة صعبة ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.