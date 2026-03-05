فيديو: ماذا يفعل تشيلسي؟! أستون فيلا غاضب للغاية بعد أن تجمع لاعبو البلوز في منتصف الملعب لمنع استئناف المباراة

حوّل تشيلسي أداءه المهيمن إلى نقاش تأديبي بعد أن استخدم تكتيكًا مدروسًا للمماطلة في بداية الشوط الثاني. بعد أن تقدم 2-1 بفضل أداء رائع من جواو بيدرو، رفض لاعبو غرب لندن اتخاذ مواقعهم الدفاعية، وبدلاً من ذلك تجمعوا في دائرة ضيقة حول الكرة.

أعاقت هذه الخطوة أستون فيلا عن بدء اللعب، مما ترك أولي واتكينز وأمادو أونانا في حيرة واضحة. تم تحييد إيقاع الفريق المضيف بشكل فعال، حيث كافح الحكم لإدارة الموقف المتأزم في الدائرة المركزية.

لم تهدأ التوترات إلا عندما أطلق كول بالمر الكرة أخيرًا من التجمع، مما سمح باستئناف اللعب وسط صيحات الاستهجان. سارع المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية من المشهد، حيث سأل أحدهم مازحًا ما إذا كان لاعبو تشيلسي "يعتقدون أنهم يلعبون الرجبي". في النهاية، حقق تشيلسي فوزًا ساحقًا 4-1 على فيلا.