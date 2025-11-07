adidas FIFA World Cup 2026 - Argentina, Messiadidas
Soham Mukherjee و محمد سعيد

فيديو | ليونيل ميسي يشارك لامين يامال وفلوريان فيرتس في إعلان جديد لكأس العالم 2026

من نيويورك إلى المكسيك: رحلة من الجنون الكروي الخالص!

أذهل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، جميع عشاقه بمشاركته مع كل من لامين يامال نجم برشلونة الواعد والألماني فلوريان فيرتس لاعب ليفربول، في إعلان جديد لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك في الصيف المقبل.

الإعلان أظهر الروتين غير التقليدي للنجوم الثلاثة، والمقدم من شركة الملابس الرياضية العالمية أديداس بعنوان "التحضير الأمريكي"، حيث يعتبر بمثابة فيلم القصير وأحد أكثر الحملات إبداعًا التي تم إنتاجها لكأس العالم.

    تبدأ قصة الإعلان في مانهاتن، حيث تترأس ترينيتي رودمان مشهدًا في كشك صحف مزدحم، كل الصفحات الأولى تتحدث عن أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وهم يكسرون تقاليد التدريب استعدادًا لعرض الصيف المقبل. 

    ثم يأتي فيرتس، العبقري الألماني، الذي يدخل ملعب تدريب بتوجيهات من جوليان ناجيلسمان، يستهدف تحسين لياقته قبل بطولة كأس العالم من خلال مواجهة لاعبي هوكي الجليد الكنديين والمصارعين المكسيكيين.

    وبعد ذلك، ينتقل الفيلم جنوبًا إلى صالون غربي مغبر في قلب أمريكا، حيث يدخل الفتى الإسباني لامين يامال، الذي يظهر هدوءًا كبيرًا وهو يلعب بالكرة فوق ثور ميكانيكي.

    سيطرته الخالصة تنال إعجاب وتقدير أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة الفائزة بالكرة الذهبية والتي تعتبر شخصية بارزة في وسط الميدان الإسباني.

    ثم يتغير المشهد من الأحذية الرعاة إلى أحذية البولينج، ففي صالة للبولينج مضاءة بالنيون، يظهر النجم الأسطوري ليونيل ميسي بزي جديد للأرجنتين، هادئًا كعادته، بينما يراقبه زميله في المنتخب والنادي رودريجو دي بول.

    ويقوم العبقري الأرجنتيني برمية تلو الأخرى بقدم كرة من أديداس، حيث تعكس دقته على ممرات البولينج الكمال الذي يستهدف تحقيقه في الملعب الصيف المقبل.

    • إعلان

  • شاهد المقطع

  • أديداس تكشف النقاب عن مجموعة رائعة من الأطقم

    باعتبارها المورد الرسمي لكرة المباراة في البطولة، TRIONDA، ومبتكرة أطقم أكثر من 22 منتخبًا وطنيًا، تحتفل أديداس بشراكة مع كأس العالم تمتد لأكثر من 50 عامًا.

    وإلى جانب الفيلم الفيروسي، كشفت أديداس بالفعل عن أكبر مجموعة أطقم منزلية لكأس العالم على الإطلاق، حيث تتألق الخطوط الزرقاء السماوية التقليدية للأرجنتين بإرثها، في حين أن الطقم الجديد لألمانيا يتبنى تصميمًا جريئًا من الألماس والرموز مستوحى من الأنماط في قميصهم الفائز بكأس العالم 1994 و2014.

    وسيكون هذا هو الطقم الأخير لأديداس في كأس العالم لألمانيا قبل انتهاء الشراكة الطويلة الأمد في عام 2027، عندما ينتقلون إلى نايكي بعد علاقة مذهلة استمرت 70 عامًا مع العلامة التجارية. 

    ومع استعداد كأس العالم 2026 للانتشار عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قامت أديداس بتصميم كل طقم ليتناسب مع المناخات القاسية للقارة، وباستخدام تكنولوجيا CLIMACOOL+ من الجيل التالي، تتضمن الأطقم مناطق للتهوية مُحددة بالجسم تتحكم في الحرارة والرطوبة بهدف الحفاظ على برودة اللاعبين.

     خارج أوروبا، تم إطلاق أطقم جديدة جريئة للجزائر وبلجيكا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمجر وإيطاليا واليابان والمكسيك وبيرو وقطر والسعودية وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والإمارات وفنزويلا.

    وقال سام هاندي، المدير العام لأديداس لكرة القدم: "الطقم الوطني هو رمز الوحدة والفخر للأمة. عندما تخطو الفرق إلى المسرح العالمي في أكبر كأس عالم رأيناه على الإطلاق، فإنها تحمل آمال جيل جديد بالكامل من المشجعين، بينما تمثل أولئك الذين سبقوهم. كأس العالم تدور حول خلق لحظات تتجاوز الملعب، لذلك قمنا بتصميم الأطقم لتكون تكريمًا لجذور كل أمة وأيضًا للاحتفال بعصر يكون فيه كل مشجع، أينما كان، جزءًا من القصة".

  • FLorian WIrtz Germanyadidas

    زي كلاسيكي للأرجنتين في كأس العالم 2026

    الأرجنتين بقيادة ميسي قد حجزت بالفعل تذاكرها إلى أمريكا الشمالية، تبقى قميصهم تحفة من البساطة مع خطوط زرقاء سماوية وبيضاء تهيمن على القماش، ونقش على الياقة عام 1896، تكريمًا لتأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

    وسيهدف أبطال العالم الحاليون إلى تحقيق ما تمكنت منه البرازيل في عامي 1958 و1962 فقط، وهو الفوز بكأس العالم مرتين على التوالي، ومع توقعات بأن يستمر ميسي في قيادة راقصي التانجو، قليلون سيشككون في قدرتهم على تحقيق ذلك.

    قال توماس مايس، نائب رئيس التصميم في أديداس لكرة القدم: "لقد كان تصميم قائمتنا لقمصان كأس العالم 2026 يدور حول تكريم الهوية الفريدة لكل دولة مع دفع حدود الابتكار والأداء. كل قميص يروي قصة - يمزج التراث الثقافي مع الجماليات الحديثة - وتم تصميمه باستخدام أحدث تقنياتنا للحفاظ على برودة وراحة اللاعبين في أكبر مسرح لكرة القدم".

    وأوضح: "من التفاصيل البصرية الجريئة إلى الشعار المتغير الشكلي وميزات التهوية المبتكرة، تمثل هذه المجموعة مستقبل تصميم قمصان كرة القدم".