فيديو: ليونيل ميسي الغاضب يُسحب بعيدًا عن حكام المباراة بواسطة لويس سواريز بعد هزيمة إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس إف سي
إنتر ميامي يتعرض لهزيمة ساحقة على يد لوس أنجلوس إف سي
عاد ميسي من الإصابة للمشاركة في المباراة ضد LAFC، لكنه لم يتمكن من إحداث تأثير حيث بدأ إنتر ميامي الموسم الجديد بهزيمة 3-0. إنها بداية سيئة للدفاع عن اللقب بالنسبة لفريق هيرونز، وقد اشتعلت الأعصاب بعد ذلك. شوهد ميسي غاضبًا بشكل واضح وهو يحاول ملاحقة حكام المباراة، واضطر سواريز إلى سحبه للخلف، وفقًا لـ TyC Sports. هناك الآن مخاوف من أن هذا الحادث قد يضع ميسي في موقف حرج. نشر مراسل إنتر ميامي فرانكو بانيزو على X: "تم إيقاف مات ميازغا ثلاث مباريات بسبب شيء مشابه في عام 2023. ليونيل ميسي معرض لخطر مواجهة عقوبة تأديبية بسبب تصرفاته بعد المباراة الليلة الماضية".
شاهد سواريز وهو يسحب ميسي الغاضب بعيدًا
ماسكيرانو يرد على هزيمة ميامي
شارك خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، أفكاره حول الهزيمة بعد المباراة. وقال للصحفيين: "لقد هزمونا بجدارة، هذه هي الحقيقة. تحليلي الأولي يعطيني انطباعًا بأن النتيجة مضللة إلى حد ما؛ فالمباراة نفسها لم تظهر هذا الفارق. من الواضح أن لوس أنجلوس أحدثت فارقًا من حيث التحولات؛ لقد ألحقت بنا أذىً كبيرًا. لن نبالغ في تضخيم الأمر؛ نحن نعلم أننا بحاجة إلى التحسن، وعلينا أن نستمر في التركيز على الجوانب الإيجابية التي قمنا بها".
ما هو المستقبل الذي ينتظر إنتر ميامي؟
سيتعين على إنتر ميامي الانتظار لمعرفة ما إذا كان اللاعب الأرجنتيني الدولي سيواجه أي إجراءات تأديبية بسبب سلوكه بعد المباراة. في غضون ذلك، سيخوض إنتر ميامي وميسي مباراة ضد أورلاندو سيتي سعياً وراء تحقيق أول فوز لهما في الموسم الجديد.
