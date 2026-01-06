فيديو | "لم تفز بآسيا" .. محمد نور يستفز الدعيع بمعلومة خاطئة عن مسيرته الكروية!

الإعلامي خالد الشنيف، مقدم البرنامج، كان يُناقش مع ضيفيه، الدعيع ونور، وضع الهلال مع المدرب سيموني إنزاجي، وقد أكد الثنائي أن الزعيم لا يتوقف على لاعب مهما كان اسمه وقيمته الفنية في الفريق.

وتطرق الدعيع إلى وضعه الشخصي مع كرة القدم، مشيرًا إلى أنه اعتزل الكرة في عامه الـ37 رغم أنه كان قادرًا على العطاء والاستمرار لـ3 سنوات أخرى على الأقل، مستشهدًا بالنجمين جانلويجي بوفون وكريستيانو رونالدو، وموضحًا أنه من طلب التوقف ولم يُفرض عليه من إدارة النادي العاصمي.

وأوضح حارس المرمى الأسطوري في آسيا أنه فاز مع الهلال والمنتخب السعودي بجميع الألقاب المتاحة باستثناء اللعب في كأس العالم للأندية، حيث ألغيت البطولة من الشركة الراعية، مشيرًا إلى أنه جمع كذلك جميع الألقاب الفردية الممكنة.

هنا، قاطعه محمد نور مرددًا أن الدعيع لم يفز بآسيا، وهو ما استفز نجم الهلال السابق وبدأ جدالًا ساخنًا بين الطرفين حول الأمر، وقد رد حارس المرمى أنه فاز بـ3 ألقاب قارية مع الزعيم، وقد تدخل الشنيف في الحوار مؤكدًا على حديث نجم الهلال السابق وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا خلال مسيرته مع الزعيم، وقد قال لنور "يبدو أن ذاكرتك بحاجة لانتعاشة".

المثير في الأمر أن نجم الاتحاد السابق لم يقتنع أبدًا رغم إثبات الدعيع والشنيف بالدليل القاطع تتويج الأول بدوري أبطال آسيا بمسماه القديم، إذ ختم الحديث قائلًا "هذه ليست آسيا، لقد أطلقوا عليها اسم آسيا بعد ذلك"، وهنا يأس الشنيف من الأمر ليرد "لنؤجل هذا النقاش لمرة أخرى".