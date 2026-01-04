فيديو | دفع زميله للتصدي للكرة .. لقطة كوميدية من جوان جارسيا تحرم إسبانيول من هدف محقق أمام برشلونة!

افتتح فريق برشلونة مشواره في عام 2026 بانتصار ثمين، بعدما تجاوز مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، في ديربي كتالونيا الذي أُقيم مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

بدأ برشلونة المباراة بضغط مبكر، وكاد أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، عندما أرسل لامين يامال كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى فيران توريس، إلا أن الأخير فشل في استثمارها، ليتصدى لها حارس إسبانيول بسهولة.

ورد أصحاب الأرض بخطورة واضحة في الدقيقة 20، بعدما انفرد روبرتو فيرنانديز بمرمى برشلونة، لكنه أهدر الفرصة عقب تصدٍ مميز من الحارس جوان جارسيا، الذي واصل تألقه طوال اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ جوان جارسيا مرمى برشلونة من هدف محقق، بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس قوية في الدقيقة 39، ليؤكد قيمته كأحد أبرز نجوم المباراة.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة محاولاته الهجومية، حيث كاد جول كوندي أن يهز الشباك في الدقيقة 54، بعد رأسية قوية من عرضية فيرمين لوبيز، لكن حارس إسبانيول ماركو ديميتروفيك تدخل في الوقت المناسب.

كما تصدى ديميتروفيك لتسديدة قوية من إيريك جارسيا في الدقيقة 71، محافظًا على آمال فريقه حتى الدقائق الأخيرة.

وجاء الحسم في الدقيقة 86، عندما نجح البديل داني أولمو في فك شفرة الدفاع، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا للمرمى.

وقبل صافرة النهاية، عزز برشلونة تفوقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 90، بعد تمريرة مميزة من فيرمين لوبيز إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة في النصف الثاني من الموسم.