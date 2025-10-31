فيديو | "الانضباط" تجاهلت اللقطة! .. حقيقة "إخفاء" واقعة نجم الهلال المثيرة لمنع معاقبة جمهور الاتحاد

أشعلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على خلفية قراراتها، بخصوص الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين وثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى رأس القرارات التي أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ تلك المتعلقة بالكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

الهلال فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يوم 24 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.