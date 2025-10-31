FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANSAFP
فيديو | "الانضباط" تجاهلت اللقطة! .. حقيقة "إخفاء" واقعة نجم الهلال المثيرة لمنع معاقبة جمهور الاتحاد

أزمة جديدة في الملاعب السعودية بسبب قرارات اللجان المختصة..

أشعلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على خلفية قراراتها، بخصوص الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين وثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى رأس القرارات التي أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ تلك المتعلقة بالكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

الهلال فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يوم 24 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال

    أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تغريم نادي الاتحاد مبلغًا ماليًا يُقدر بـ100 ألف ريال سعودي؛ على خلفية الكلاسيكو الكبير ضد الهلال، في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    اللجنة أشارت إلى أن تغريم العميد الاتحادي؛ جاء بسبب رمي جمهوره "20 علبة مياه" على أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، الذي احتضن الكلاسيكو ضد الهلال.

    واكتفت "الانضباط" بتغريم نادي الاتحاد فقط، دون منع جمهوره من حضور المباريات؛ وذلك بسبب أن تقرير مراقب الكلاسيكو، ذكر أن "علب المياه" التي تم رميها على أرضية الملعب لم تصب أحد.

    وشددت "الانضباط" على أن قرارها بتغريم الاتحاد هذا المبلغ - سالف الذكر -؛ نهائي وغير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة "144" من اللائحة.

  • اتهامات للجنة الانضباط والأخلاق بمجاملة جمهور الاتحاد

    ومن ناحيتهم.. تفاعل عدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بخصوص الكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    في مقدمة من تفاعلوا مع قرارات لجنة الانضباط، الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ؛ الذي نشر مقطع فيديو لجماهير نادي الاتحاد في الكلاسيكو، وهم يرمون "علب المياه" على نجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وأظهر المقطع الذي نشره الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، إحدى علب المياه وهي تصيب وجه الأوروجوياني داروين نونيز، قلب هجوم نادي الهلال.

    وعلق الإعلامي الرياضي على هذا المقطع بسخرية: "هل فعلًا لم تصب أحدًا يا الانضباط؟!"؛ في إشارة إلى أن اللجنة أخفت الحقيقة في تقريرها - سالف الذكر -، لإنقاذ جمهور الاتحاد من الحرمان من حضور المباريات.

  • حقيقة مجاملة لجنة الانضباط والأخلاق لجمهور الاتحاد

    ومن ناحيته.. برر القانوني الرياضي خالد الشعلان قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بخصوص الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد، في دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    الشعلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن "الانضباط" اعتمدت في عقوبتها ضد الاتحاد، على لقطات الناقل الرسمي للكلاسيكو الكبير أمام الهلال؛ والتي لم يظهر فيها تعرض أي شخص للإصابة، بعد رمي "علب المياه" على أرضية الملعب.

    ولفت القانوني الرياضي إلى أن المقطع الذي نشره الإعلامي والناقد محمد الشيخ وغيره، بخصوص إصابة إحدى "علب المياه" لوجه الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لم يكن من الناقل الرسمي، الذي تعتمد عليه "الانضباط" في قراراتها.

    وكتب الشعلان مخاطبًا الشيخ، اليوم الجمعة: "الجهل بالقانون ثم الافتاء بجهل مُصيبة.. هل المقطع المرئي الذي أرفقت كانَ من الناقل الرسمي، وفق الشرط الوارد في (م117/3/7) من لائحة الانضباط؟!".

    بمعنى.. لجنة الانضباط والأخلاق لم تخفِ الحقائق لإنقاذ جمهور نادي الاتحاد، من الحرمان من حضور المباريات؛ وإنما لم تجد لقطة من الناقل الرسمي، تثبت إصابة "علب المياه" لأي شخص في ملعب المباراة.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

