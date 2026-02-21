فيديو: لاعب تشيلسي المعار نيكولاس جاكسون ينتشر على نطاق واسع بعد مشاركته مقطعًا غريبًا له وهو يمشي عاري الصدر في الثلج في ميونيخ

في حين أنه من المتوقع أن يبقى جاكسون في بايرن لموسم واحد فقط، إلا أن اللاعب الدولي السنغالي أظهر أنه لا يخشى البرد من خلال مشاركة مقطع فيديو له وهو يمشي في ثلوج ميونيخ في وقت متأخر من الليل مرتديًا سماعات الرأس فقط.

نشر جاكسون الفيديو مع تعليق: "لم يعد هذا جديدًا، فهذا الشتاء جزء من روتيني 🧠⚽️".

أثار المقطع ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعاد مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا نشر المقطع وعلق عليه قائلاً: "ماذا تفعل يا أخي 🤣🤣🤣🤣🤣"