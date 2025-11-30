AFP
فيديو | استبعده المدرب من التشكيل الأساسي فرد بتصرف صادم.. لاعب في الدوري الفرنسي "يعلن التمرد"!
كوفي كواو يعلن التمرد
اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي انضم إلى ميتز في صيف 2022 قادماً من فيزيلا البرتغالي مقابل 600 ألف يورو، كان قد شارك أساسياً في جميع المباريات الـ 13 السابقة لفريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، مسجلاً هدفاً واحداً وصانعاً آخر خلال 1113 دقيقة لعب.
لكن، قبل ساعات قليلة من مواجهة رين، تلقى كواو خبرا مفاجئا باستبعاده من التشكيلة الأساسية.
ويبدو أن هذا القرار لم يرق للاعب الذي عبر عن استيائه بطريقة غير مألوفة، حيث رفض المشاركة في عمليات الإحماء مع بقية البدلاء، مفضلاً البقاء جالساً على الكرة في وسط الملعب، في مشهد وثقته عدسات الكاميرات وانتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي.
ميتز يسقط في غياب كواو
ورغم أن كواو يعتبر من العناصر الأساسية في صفوف ميتز، إلا أن أداء الفريق الدفاعي هذا الموسم كان كارثياً، حيث استقبلت شباكه 31 هدفاً، وهو أسوأ سجل دفاعي في الدوري، مما يفسر ربما قرار المدرب بإجراء تغييرات في الخط الخلفي.
وفي النهاية، خسر ميتز المباراة بهدف دون رد، ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بينما بقي كواو حبيس مقاعد البدلاء، مثيراً التساؤلات حول مستقبله مع الفريق في ظل هذا التصرف "المتمرد".
من هو كوفي كواو بطل "اللقطة" المثيرة للجدل؟
قبل هذه الأزمة، رسخ الظهير الأيمن الإيفواري، كوفي كواو، البالغ من العمر 27 عاماً، أقدامه كعنصر مهم في التشكيلة الأساسية لنادي ميتز الفرنسي.
بدأت الرحلة الاحترافية للاعب المولود في العاصمة أبيدجان، على الأراضي البرتغالية، حيث خاض تجارب متنوعة صقلت موهبته. انطلقت مسيرته من بوابة نادي فيزيلا، وتخللتها فترات إعارة إلى ناديي موريرينسي وفاماليكاو، اكتسب خلالها خبرة قيمة في الملاعب الأوروبية.
في خطوة مفصلية في مسيرته، حط كواو الرحال في فرنسا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، منضماً إلى صفوف ميتز قادماً من فيزيلا في صفقة بلغت قيمتها المالية 600 ألف يورو. سرعان ما أثبت اللاعب جدارته، ليصبح ركيزة أساسية في الفريق، ويرتبط حالياً بعقد يمتد حتى الثلاثين من يونيو عام 2026، فيما تقدر قيمته السوقية الحالية بحوالي مليوني يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".
خلال منافسات الموسم الكروي الجاري، أظهر كواو ثباتاً ملحوظاً في المستوى، حيث كان الخيار الأول للجهاز الفني في جميع المباريات الـ 13 الافتتاحية للفريق في الدوري الفرنسي. وخلال 1113 دقيقة لعب، تمكن من تسجيل هدف واحد، مساهماً بفعالية في الجبهة اليمنى، سواء في مركزه الأصلي كظهير أيمن، أو عند توظيفه كلاعب وسط أيمن في بعض المناسبات التكتيكية. ورغم جلوسه على مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم في الجولة 14 أمام ستاد رين، إلا أن مسيرته الإجمالية مع ميتز تشهد على أهميته، حيث اقترب من خوض مباراته المئوية بقميص النادي، مسجلاً 98 مشاركة حتى الآن، ساهم خلالها بثمانية أهداف (سجل هدفاً وصنع 7).
ماذا بعد لميتز في الفترة المقبلة؟
يعيش نادي ميتز وضعاً كارثياً في موسم 2025/2026 بالدوري الفرنسي، حيث يقبع الفريق في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 11 نقطة فقط بعد مرور 14 جولة. وتكشف لغة الأرقام عن أزمة دفاعية فادحة، إذ يمتلك الفريق أضعف خط دفاع في البطولة باستقباله 31 هدفاً، بمعدل يزيد عن هدفين في المباراة الواحدة، مع عجز واضح في تحقيق النتائج الإيجابية خارج قواعده، حيث خسر 6 مباريات من أصل 7 خاضها بعيداً عن ملعبه.
وينتظر الفريق "شتاءً ساخناً" ومرحلة مفصلية خلال الشهرين المقبلين قد تحدد مصيره في "الليج 1". البداية ستكون بمواجهة "كسر عظم" بست نقاط يوم 7 ديسمبر ضد منافسه المباشر ومتذيل الترتيب "أوكسير"، وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. يلي ذلك اختبار شديد الصعوبة باستضافة الوصيف باريس سان جيرمان، قبل أن يستهل عام 2026 بمواجهة مصيرية أخرى ضد لوريان (الخامس عشر) في الرابع من يناير.
ومع تتابع المباريات ضد ستراسبورج، ليون، أنجيه، سيكون لزاماً على ميتز تحسين منظومته الدفاعية وحصد النقاط من منافسيه المباشرين لتفادي الهبوط المبكر.
