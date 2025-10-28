FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP
أحمد فرهود

فيديو | لقطة أرعبت كريستيانو رونالدو .. طرد لاعب الاتحاد في كلاسيكو النصر بعد إصابة أيمن يحيى الخطيرة

ماذا حدث في كلاسيكو السعودية الكبير؟!..

شهد كلاسيكو السعودية الكبير بين النصر والاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، لقطة أرعبت اللاعبين على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، وحتى الجماهير التي تواجدت في المدرجات أو خلف الشاشات.

 الاتحاد فاز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وانضم الاتحاد في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".

  • إصابة مرعبة لنجم نادي النصر في كلاسيكو الاتحاد

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 49 من عمر الكلاسيكو السعودي الكبير، سقوط نجم نادي النصر أيمن يحيى على أرضية الملعب؛ بعد تدخل من ظهير أيمن الاتحاد أحمد الجليدان، عليه.

    يحيى فقد وعيه لبعض الوقت، بعد تدخل الجليدان عليه؛ الأمر الذي تسبب في رعب زملائه في النصر، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    وظهر رونالدو وعدد من لاعبي النصر؛ وهم يطالبون بتدخل الجهاز الطبي للفريق الأول سريعًا، في ظل فقدان يحيى لوعيه.

    أيضًا.. أخذ الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، يتابع حالة يحيى عن كثب؛ وذلك بالاتكاء على ركبته بجواره.

    ونجح الجهاز الطبي للفريق النصراوي، في معالجة أيمن يحيى وإفاقته؛ ليستكمل اللاعب مجريات الكلاسيكو، بعد ذلك.

  • طرد "مباشر" لأحمد الجليدان بعد لقطته مع أيمن يحيى

    ومن ناحيته.. لم يتردد الحكم خالد الطريس، الذي أدار كلاسيكو المملكة الكبير بين النصر والاتحاد، في إشهار "الكارت الأحمر" في وجه ظهير العميد أحمد الجليدان؛ وذلك بعد تدخله العنيف على أيمن يحيى، نجم قلعة العالمي.

    قرار الطريس بـ"طرد" الجليدان؛ جاء دون الحاجة إلى العودة لمشاهدة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار"، أو حتى الاستماع إلى مساعديه.

  • هل قرار خالد الطريس بـ"طرد" أحمد الجليدان صحيح؟

    وتعليقًا على القرار - سالف الذكر -.. كشف خليل جلال، المستشار التحكيمي لشبكة قنوات "ثمانية"، عن رأيه في طرد أحمد الجليدان، ظهير فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ بعد تدخله العنيف على أيمن يحيى، نجم نادي النصر.

    جلال أكد على صحة قرار الحكم خالد الطريس، بـ"طرد" الجليدان في الدقيقة 49 من عمر الكلاسيكو؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: استخدام الجليدان اللعب العنيف.

    * ثانيًا: رفع الجليدان قدمه إلى مستوى عالٍ للغاية.

    * ثالثًا: تحرك قدم الجليدان بسرعة كبيرة نحو نجم النصر.

    وبالتالي.. فإن قرار الطريس كان موفقًا بنسبة 100%؛ وفقًا للأسباب التي شرحها جلال، في السطور الماضية.

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

