فيديو: كالفين فيليبس، اللاعب المنسي في مانشستر سيتي، طرد بسبب تدخله الصادم في ديربي ستيل سيتي

قبل المباراة، أوضح فيليبس مدى رغبته في إعادة مسيرته إلى المسار الصحيح. وقال لـ Sky Sports: "أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات. لو انتقلت إلى فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لربما استغرق الأمر وقتًا أطول حتى أتمكن من الانضمام إلى الفريق، كما أن عدد المباريات أقل. أفضل أن أكون في موقف صعب على أن أتعلم العمل ببطء. كريس (وايلدر) كان لطيفًا جدًا معي، يسألني عن حالتي ويحرص على أن يكون موجودًا لطرح الأسئلة إذا كان هناك أي شيء يتعلق بجسدي أو أشعر بعدم الراحة. لقد استمتعت حقًا منذ أن جئت إلى هنا.

"من المضحك أنني كنت أفكر في الانتقال على سبيل الإعارة في أوائل ديسمبر. أرسل لي بات رسالة نصية وقال إن كريس طلب منه أن يرسل لي رسالة ليعرف رأيي في القدوم إلى هنا للعب بعض المباريات. في البداية، لم أكن متأكدًا، ولكن كلما فكرت في الأمر، كلما قلت لنفسي: لماذا لا؟ تحدثت إلى بات، ولأكون صادقًا، لم أتحدث إلى كريس إلا قليلاً. اتخذت قراري، وتحدثت إلى وكيلي وقلت إنني أفضل الذهاب إلى شيفيلد يونايتد على أي مكان آخر. لطالما أعجبتني طريقة كريس في الإدارة والقصص التي سمعتها عنه. شعرت أن هذا هو الخيار المثالي."