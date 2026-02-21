فيديو | فينيسيوس جونيور بذكريات رونالدو أمام برشلونة.. وغضبه يجعله أقرب لكريسيتانو من مبابي!

خسر ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء السبت فوق أرضية ملعب إل سادار ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.
تجمد رصيد الفريق الملكي عند 60 نقطة وتصبح مهمة الحفاظ على الصدارة في غاية الصعوبة خاصة مع ظهور ملامح الاستسلام الذهني على المجموعة في اللحظات الحاسمة.
سجل فينيسيوس جونيور هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 73 ليعيد الأمل مؤقتًا قبل أن يتبخر كل شيء في الدقيقة 92 باستقبال هدف قاتل عكس حالة التراخي الدفاعي والبرود الفني التي سيطرت على أغلب عناصر الفريق باستثناء النجم البرازيلي.