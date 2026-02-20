فيديو: فنسنت كومباني يرد على جوزيه مورينيو لاستحضاره اسم أوزيبيو في قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور بمونولوج مدته 12 دقيقة

أثار تصريح مورينيو الكثير من الانتقادات، حيث اتهم الأسطورة الهولندية كلارنس سيدورف - الذي كان يعمل كمحلل في Amazon Prime Video - المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد بمحاولة "تبرير الإساءة العنصرية".

وقد أعرب نجم مانشستر سيتي السابق كومباني، الذي يتولى الآن مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني، عن رأيه في المزيد من المشاهد والتعليقات المؤسفة، حيث تصدرت مزاعم العنصرية في كرة القدم عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

قال البلجيكي: "إنه موضوع صعب. شاهدت المباراة وأثارت اهتمامي حقًا. هناك جانبان مختلفان لهذه القصة. أولاً، ما حدث على أرض الملعب - ثانيًا، ما حدث مع المشجعين أيضًا. ثم هناك ما حدث بعد المباراة. علينا أن نفصل بينها.

"عندما تشاهد الحدث نفسه وكيف كان رد فعل فيني، لا يمكن تزييف هذا الرد. يمكنك أن ترى أنه كان رد فعل عاطفي. لا أرى أي فائدة له في الذهاب إلى الحكم ووضع كل هذه المعاناة على عاتقه. في تلك اللحظة، رأى أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله.

"كيليان مبابي عادة ما يكون دبلوماسيًا، لكنه كان واضحًا جدًا بشأن ما رآه وسمعه. ثم هناك لاعب بنفيكا الذي كان يخفي ما يقوله تحت قميصه. في الملعب، يمكنك أن ترى أن هناك أشخاصًا يقومون بإشارات القرود، وهذا موجود في الفيديو. وبالنسبة لي، ما حدث بعد المباراة أسوأ.

"لقد هاجم جوزيه مورينيو شخصية فيني جونيور بشكل أساسي من خلال إثارة موضوع احتفال فيني لتشويه ما كان يفعله في تلك اللحظة. كان ذلك خطأً فادحًا من حيث القيادة.

"علاوة على ذلك، ذكر مورينيو اسم أوزيبيو. قال إن بنفيكا لا يمكن أن يكون عنصريًا لأن أفضل لاعب في تاريخه كان أوزيبيو. هل تعرف ما كان على اللاعبين السود أن يمروا به في الستينيات؟ هل كان هناك ليرافق أوزيبيو في كل مباراة خارجية ويرى ما كان يمر به؟ ليستخدم اسمه اليوم لإثبات وجهة نظره بشأن فيني جونيور.

"لأكون صادقًا، لا أرى مكاني في الكثير من الأمور التي تحدث اليوم، لذلك لا أريد أن أكون جزءًا من مجموعة أو أخرى. قابلت 100 شخص عملوا مع جوزيه مورينيو. لم أسمع أبدًا أحدًا يقول شيئًا سيئًا عن جوزيه. جميع لاعبيه يحبونه.

"أنا أفهم شخصيته، وأفهم أنه يقاتل من أجل ناديه. أعلم في أعماقي أنه شخص طيب. لا داعي لأن أحكم عليه بناءً على ذلك. لكنني أعلم أيضًا ما سمعته. أفهم ما فعله، لكنه ارتكب خطأ. آمل ألا يتكرر ذلك في المستقبل، وأن نتمكن من المضي قدمًا معًا".