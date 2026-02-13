فيديو: فريق يونايتد ستراند اختار الفريق الخطأ! فريق السيدات في مانشستر يونايتد يسخر من مشجع شهير بعد تحقيقه الفوز السادس على التوالي

بينما يعود إيليت وكاريك إلى نقطة البداية، فإن فريق السيدات في مانشستر يونايتد يقدم أداءً رائعًا في عام 2026. لم يتعثر الفريق منذ استئناف المنافسات في الدوري الإنجليزي للسيدات ودوري أبطال أوروبا في بداية العام الجديد.

تعادل فريق مارك سكينر مع أرسنال 0-0 في أول مباراة له في عام 2026، لكنه لم يخسر أي مباراة منذ ذلك الحين. بدأت سلسلة النتائج الرائعة بفوز ساحق 5-0 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ثم فاز على أرسنال 1-0 في نصف نهائي كأس الرابطة، قبل أن يتغلب بسهولة على أستون فيلا وليفربول وليستر في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) - مسجلاً تسعة أهداف في تلك المباريات، بينما استقبل شباكه هدفين فقط. ثم حقق مانشستر يونايتد فوزاً ملحوظاً 3-0 على أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وضعت إليزابيث تيرلاند الشياطين الحمر على طريق الفوز مرة أخرى في غضون ثلاث دقائق، حيث انضمت المهاجمة النرويجية إلى نجمة الليونيس مايا لو تيسييه في احتفال قص الشعر الذي كان إشارة واضحة إلى الصعوبات التي تعاني منها إيليت.