فيديو: فرصة ضائعة في الموسم؟ كول بالمر يضيع فرصة سهلة من مسافة قريبة في اللحظات الأخيرة من مباراة تشيلسي مع ليدز التي انتهت بالتعادل.

سُئل المدير الفني ليام روزينيور عن فرصة بالمر الضائعة بعد المباراة، فقال للصحفيين: "إنه في الموقع المناسب، و999 مرة من أصل 1000، يسجل هدفًا، لكن هذه المرة لم يحدث ذلك. لم يكن ينبغي أن نكون في هذا الموقف. كان يجب أن تنتهي المباراة بنتيجة 2-0. عليّ أن أُظهر للاعبين بعض الأمور للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

كما تحدث مدرب تشيلسي عن خيبة أمله لعدم الفوز بالمباراة، مضيفًا: "بصراحة، لا أذكر أن ليدز سددت أي كرة أو حظيت بأي فرصة في المباراة [قبل هدف نميشا]. كان أداؤنا في الاستحواذ على الكرة والضغط والطاقة هو كل ما أردت رؤيته، وهذا يجعل خسارة المباراة أكثر مرارة. شعرت بالإحباط بعد الهدف الثاني بسبب بعض الأمور التي سأوضحها للاعبين حول سبب تغير زخم المباراة. هذا أمر يتعلق بالفريق. إذا تمكنا من التركيز طوال 90 دقيقة، فإن هذا الفريق لديه إمكانات لا تصدق، وهو ما رأيتموه في 90٪ من المباراة اليوم. أنا هنا منذ شهر، وأشعر أنني أعرف بالفعل ما نحتاج إلى العمل عليه لتحسين ذلك. علينا فقط أن نضمن أننا نحصل على الوقت الكافي للقيام بذلك".