فيديو: فرصة ضائعة في الموسم؟ كول بالمر يضيع فرصة سهلة من مسافة قريبة في اللحظات الأخيرة من مباراة تشيلسي مع ليدز التي انتهت بالتعادل.
بالمر يضيع فرصة وتشيلسي يتعادل
بدا تشيلسي في طريقه لحصد النقاط الثلاث ضد ليدز بعد أن تقدم 2-0 بهدف افتتاحي من جواو بيدرو وركلة جزاء من بالمر. لكن ليدز عاد إلى المباراة بفضل جهود لوكاس نميشا ونوح أوكافور ليتعادل 2-2. ثم أضاع بالمر فرصة رائعة للفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بخطأ لا يصدق. وصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى القائم البعيد وبدا أنه سيحول الكرة العرضية المنخفضة إلى هدف، لكنه سددها فوق العارضة.
لم يصدق محلل سكاي سبورتس بول ميرسون عينيه، وقال: "لا! بالمر أضاع فرصة من مسافة ياردتين! لا يزال واقفًا في المرمى وفمه مفتوحًا، لا يصدق أنه أضاع الفرصة. لا أصدق ما رأيته للتو، واو. لن يستطيع تكرار ذلك حتى لو حاول، لا أصدق ما شاهدته للتو".
"في 999 مرة من أصل 1000، يسجل هدفًا"
سُئل المدير الفني ليام روزينيور عن فرصة بالمر الضائعة بعد المباراة، فقال للصحفيين: "إنه في الموقع المناسب، و999 مرة من أصل 1000، يسجل هدفًا، لكن هذه المرة لم يحدث ذلك. لم يكن ينبغي أن نكون في هذا الموقف. كان يجب أن تنتهي المباراة بنتيجة 2-0. عليّ أن أُظهر للاعبين بعض الأمور للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى".
كما تحدث مدرب تشيلسي عن خيبة أمله لعدم الفوز بالمباراة، مضيفًا: "بصراحة، لا أذكر أن ليدز سددت أي كرة أو حظيت بأي فرصة في المباراة [قبل هدف نميشا]. كان أداؤنا في الاستحواذ على الكرة والضغط والطاقة هو كل ما أردت رؤيته، وهذا يجعل خسارة المباراة أكثر مرارة. شعرت بالإحباط بعد الهدف الثاني بسبب بعض الأمور التي سأوضحها للاعبين حول سبب تغير زخم المباراة. هذا أمر يتعلق بالفريق. إذا تمكنا من التركيز طوال 90 دقيقة، فإن هذا الفريق لديه إمكانات لا تصدق، وهو ما رأيتموه في 90٪ من المباراة اليوم. أنا هنا منذ شهر، وأشعر أنني أعرف بالفعل ما نحتاج إلى العمل عليه لتحسين ذلك. علينا فقط أن نضمن أننا نحصل على الوقت الكافي للقيام بذلك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تحول تشيلسي الآن تركيزه إلى كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراة الدور الرابع ضد هال سيتي المتصدر في دوري الدرجة الثانية يوم الجمعة. وسيعود البلوز إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام بيرنلي المهدد بالهبوط في 21 فبراير.
