فيديو: عهد أوليفر غلاسنر في كريستال بالاس يتحول إلى كابوس مع سخرية الجماهير من المدرب خلال مباراة الدوري الأوروبي في البوسنة
فاز بالاس بواحدة من 15 مباراة في جميع المسابقات
قام مشجعو بالاس برحلة طويلة إلى أوروبا الشرقية على أمل رؤية فريقهم يخطو خطوة إيجابية نحو دور الـ16 من المسابقة القارية. افتتح إسماعيل سار التسجيل في ملعب يتسع لـ9000 متفرج فقط، حيث اختار غلاسنر تشكيلة أساسية قوية ضمت أيضًا اللاعب الدولي الإنجليزي آدم وارتون واللاعب جورجن ستراند لارسن الذي سجل رقمًا قياسيًا في التعاقدات.
لكن النسور تعرضوا لضربة قوية من كارلو أبراموفيتش بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني واضطروا إلى الاكتفاء بالتعادل، ما يعني أنهم فازوا في مباراة واحدة فقط من آخر 15 مباراة خاضوها في جميع المسابقات.
شاهد مشجعي بالاس وهم يستهزئون بغلاسنر في البوسنة
غلاسنر يرد على تعادل دوري الأبطال
أعرب المشجعون المستاؤون عن مشاعرهم بوضوح، حيث أصبح غلاسنر هدفًا لسخرية الجماهير بعد أقل من عام من قيادة بالاس إلى أول فوز كبير له بالبطولة. تبعوا فوزهم بكأس الاتحاد الإنجليزي 2025 بفوزهم على ليفربول في كأس الدرع الخيرية.
لكن المدرب النمساوي غلاسنر كشف أنه سيغادر جنوب لندن عند انتهاء عقده في الصيف. وقد يرغب بعض المشجعين في رحيله قبل ذلك، حيث هتفوا "أقيل في الصباح" في مقاعد البدلاء في موستار.
بدا غلاسنر محبطًا خلال معظم مباراة بالاس مع زرينجسكي ووبخ الظهير دانيال مونوز عند دخوله الملعب عند صافرة النهاية. وواصل حديثه إلى TNT Sports عن الأداء المخيب للآمال: "لقد ارتكبنا خطأين سهلين. ترى كل الفرص، لم يكن الأمر دائمًا بسبب الضغط الزائد، لكننا لا نستطيع الدفاع في المواجهات الفردية.
هذا ما قلته قبل المباراة، نحتاج إلى تنظيم دفاعنا. نرى أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم. نحن نجري تغييرات باستمرار. نحتاج إلى أن نكون شديدي النقد لأنفسنا اليوم. سيطرنا على المباراة، كما في مباراة بيرنلي (التي خسرناها 3-2)، لكننا أهدرنا الزخم بأخطاء سهلة".
مباريات كريستال بالاس 2025-26: التالي بالنسبة للنسور
لا يزال بإمكان بالاس التقدم في مرحلة التصفيات الفاصلة لدوري المؤتمرات، حيث من المقرر أن تقام مباراة الإياب ضد زرينجسكي في سيلهورست بارك يوم الخميس المقبل. وستؤدي النتيجة الإيجابية في تلك المباراة إلى تعزيز فرص الفريق في الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى.
يأمل جلاسنر في أن يتمكن الفريق من الحفاظ على الإيجابية والزخم عند العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في مباراة على أرضه ضد ولفرهامبتون المتذيل، حيث يتقدم إيجلز الآن بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.