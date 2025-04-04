فيديو | "وسط هتافات البصل وإشارات اليد" .. علي البليهي يستفز جون دوران ونجم النصر يرد الصفعة بطريقة مثيرة!

ماذا حدث في ديربي الرياض الكبير؟!..

لا يُمكن أن يمر ديربي واحد فقط؛ إلا ويكون علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عنوانًا للإثارة والجدل.

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الهلال سقط (1-3) أمام النصر، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 54، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما تجمد الهلال عند النقطة 57 في "الوصافة".