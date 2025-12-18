فيديو | ضربة مبكرة للنشامى .. هدف مغربي عالمي يتسبب في إصابة "عين" حارس الأردن!

يقدم يزيد أبو ليلى حارس منتخب الأردن، مستويات مميزة في جميع محطات النشامى بكأس العرب، حيث استطاع أن يحمل فريقه إلى المباراة النهائية أمام المغرب بفضل تصدياته القوية، ليصبح المرشح الأول للفوز بجائزة أفضل حارس في كأس العرب.
أبو ليلى لعب جميع مباريات الأردن في كأس العرب واستطاع أن يخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات على التوالي، أمام مصر في مرحلة المجموعات، وأمام العراق في ربع النهائي وأمام السعودية في الدور نصف النهائي، بينما استقبلت شباكه هدفان فقط قبل المباراة النهائية.
ولم تكن الأضواء مركزة على أبو ليلى فقط بسبب أداءه المميز، بل كذلك لتصريحاته في وسائل الإعلام، حيث أثار جدلًا كبيرًا بتصريحاته ضد سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية حيث اتهمه بـ"التكبر والغرور"، وعدم التعامل بصورة لائقة مع لاعبي النشامى قبل المباراة التي حسمها منتخب الأردن بهدف دون رد وخطف تذكرة الصعود إلى النهائي.
وقال أبو ليلى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأخيرة بين الأردن والسعودية: "أريد أن أوجه رسالة إلى سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية، أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم تسلم علينا بشكل جيد".
وأضاف: "استغربت أنا وزملائي مما قام به الدوسري معنا، هو حتى لم يمد يده للسلام ولم ينظر لوجوهنا، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر القحطاني (نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق)، الذي اعتبره أسطورة حقيقية".