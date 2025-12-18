فيديو | ضربة مبكرة للنشامى .. هدف مغربي عالمي يتسبب في إصابة "عين" حارس الأردن!

في واحدة من أسوأ اللقطات التي يخشى أي حارس مرمى أن يظهر بها، تلقت شباك الحارس الأردني يزيد أبو ليلى، هدفًا استثنائيًا في الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلاده أمام المغرب، بنهائي كأس العرب "فيفا 2025".

الهدف الذي جاء عن طريق أسامة طنان في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء لم تكن مرارته وحدها في طريقة تسجيله بشباك الأردن، بل إنه تسبب في إصابة الحارس المميز يزيد أبو ليلى.

ويلتقي منتخبا المغرب والأردن في صراع شرس على لقب كأس العرب 2025، مساء الخميس على ملعب ستاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو نفس الملعب التاريخي الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022.