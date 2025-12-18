FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
محمد سعيد

فيديو | ضربة مبكرة للنشامى .. هدف مغربي عالمي يتسبب في إصابة "عين" حارس الأردن!

هدف أسامة طنان يضع أسود الأطلس في المقدمة بنهائي كأس العرب 2025

في واحدة من أسوأ اللقطات التي يخشى أي حارس مرمى أن يظهر بها، تلقت شباك الحارس الأردني يزيد أبو ليلى، هدفًا استثنائيًا في الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلاده أمام المغرب، بنهائي كأس العرب "فيفا 2025".

الهدف الذي جاء عن طريق أسامة طنان في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء لم تكن مرارته وحدها في طريقة تسجيله بشباك الأردن، بل إنه تسبب في إصابة الحارس المميز يزيد أبو ليلى.

ويلتقي منتخبا المغرب والأردن في صراع شرس على لقب كأس العرب 2025، مساء الخميس على ملعب ستاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو نفس الملعب التاريخي الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022.

  • ماذا حدث في نهائي كأس العرب؟

    افتتح أسامة طنان لاعب وسط منتخب المغرب، شريط الأهداف في المباراة النهائية لكأس العرب بين النشامى وأسود الأطلس، في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول عن طريق تسديدة ساقطة من منتصف الملعب، سكنت شباك الحارس الأردني يزيد أبو ليلى بطريقة رائعة.

    طنان الذي لاحظ تقدم أبو ليلي خارج إطار مرماه أطلق تسديدة رائعة لم تلمس الأرض إلا داخل شباك الأردن، بينما ارتطم الحارس يزيد أبو ليلى بالقائمة الأيمن أثناء محاولته إبعاد الكرة، ليسقط مُصابًا في عينه ويضاعف مصائب النشامى.

    وعلى الفور حاول الجهاز الفني لمنتخب الأردن تجهيز الحارس الاحتياطي نور بن عطية وبدأ في إجراء عمليات الإحماء، إلا أن أبو ليلى تلقى العلاج اللازم وأبلغ الجهاز الطبي بقدرته على استكمال اللقاء.

    ورغم أن منتخب الأردن اندفع للهجوم من أجل تسجيل هدف التعادل، إلا أن المنتخب المغربي بدا أكثر هدوءًا وثباتًا وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، بل إنه كاد أن يسجل هدف تعزيز التقدم من تسديدة أخرى أطلقها أسامة طنان إلا أن عصام السمري أبعد الكرة من على خط المرمى.

    أبو ليلى الحارس المميز والمثير للجدل أيضًا!

    يقدم يزيد أبو ليلى حارس منتخب الأردن، مستويات مميزة في جميع محطات النشامى بكأس العرب، حيث استطاع أن يحمل فريقه إلى المباراة النهائية أمام المغرب بفضل تصدياته القوية، ليصبح المرشح الأول للفوز بجائزة أفضل حارس في كأس العرب.

    أبو ليلى لعب جميع مباريات الأردن في كأس العرب واستطاع أن يخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات على التوالي، أمام مصر في مرحلة المجموعات، وأمام العراق في ربع النهائي وأمام السعودية في الدور نصف النهائي، بينما استقبلت شباكه هدفان فقط قبل المباراة النهائية.

    ولم تكن الأضواء مركزة على أبو ليلى فقط بسبب أداءه المميز، بل كذلك لتصريحاته في وسائل الإعلام، حيث أثار جدلًا كبيرًا بتصريحاته ضد سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية حيث اتهمه بـ"التكبر والغرور"، وعدم التعامل بصورة لائقة مع لاعبي النشامى قبل المباراة التي حسمها منتخب الأردن بهدف دون رد وخطف تذكرة الصعود إلى النهائي.

    وقال أبو ليلى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأخيرة بين الأردن والسعودية: "أريد أن أوجه رسالة إلى سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية، أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم تسلم علينا بشكل جيد".

    وأضاف: "استغربت أنا وزملائي مما قام به الدوسري معنا، هو حتى لم يمد يده للسلام ولم ينظر لوجوهنا، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر القحطاني (نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق)، الذي اعتبره أسطورة حقيقية".

  • مشوار منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب

    قدم منتخب الأردن مسيرة مميزة نحو نهائي كأس العرب، حيث استهل النشامى مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.

    واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط محققًا (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).

    وفي الأدوار الإقصائية نجح منتخب الأردن في الإطاحة بالعراق من ربع النهائي، بعدما فاز عليه بهدف دون رد سجله الهداف علي علوان، قبل أن يتكرر نفس السيناريو في المربع الذهبي عندما فاز النشامى على المنتخب السعودي بنفس النتيجة، لكن هدف الانتصار هذه المرة سجله نزار اللاعب محمود الرشدان.

    مشوار المغرب نحو نهائي كأس العرب

    تقدم منتخب المغرب بخطوات ثابتة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، حيث بدأ أسود الأطلس البطولة بفوز عريض على جزر القمر بنتيجة (3-1)، قبل أن يحققون فوزًا مهمًا على السعودي بهدف دون رد، وفي الجولة الثالثة والأخيرة تأهل المغرب متصدرًا عن مجموعته بـ7 نقاط، وذلك بعد تعادله سلبيًا أمام عمان.

    وبدأ المغرب الأدوار الإقصائية بإقصاء المنتخب السوري من ربع النهائي، بهدف نظيف سجله النجم وليد أزارو، وفي المربع الذهبي لم يرحم أسود الأطلس منافسهم الإماراتي وفازوا عليه بثلاثية نظيفة حملت توقيع الثلاثي الهجومي كريم البركاوي، أشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد الله.

