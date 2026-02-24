Goal.com
فيديو: سنوب دوج يوجه طلبًا خاصًا إلى مشجعي سوانسي قبل زيارة أيقونة الراب الأمريكية الأولى إلى جنوب ويلز بصفته مالكًا أقلية

يستعد سنوب دوج لتجربة حية أولى له في سوانسي سيتي، حيث سيكون مغني الراب الأمريكي ضيفًا خاصًا عندما يستضيف فريق سوانز فريق بريستون نورث إند. يرتبط هذا الرمز الموسيقي بفريق الدوري الإنجليزي منذ بعض الوقت، حيث أصبح أحد المساهمين الأقلية في النادي، ولكنه لم يجد حتى الآن متسعًا في جدوله الزمني لرحلة إلى جنوب ويلز.

  • انضم سنوب إلى مودريتش كجزء من فريق مالكي سوانسي.

    إلى جانب جاره الويلزي ريكسهام - الذي يقوده نجما هوليوود ريان رينولدز وروب ماك - فإن نية سوانسي هي العودة إلى صفوف الدوري الممتاز في وقت ما في المستقبل غير البعيد.

    من غير المرجح أن يحدث ذلك هذا الموسم، على الرغم من طبيعة البطولة المزدحمة، حيث يحتل فريق فيتور ماتوس المركز الخامس عشر في الجدول. لا يفصلهم سوى ست نقاط عن وريكسهام في المركز السادس، مع وجود فرصة للتأهل إلى المباريات الفاصلة، لكنهم بحاجة إلى التفوق على عدد من المنافسين في الدرجة الثانية.

    سونوب مستعد للقيام بدوره في تحقيق الهدف الجماعي، حيث سيقوم بدور المشجع في مباراة بريستون. وستنضم إليه جماهير غفيرة في ملعب Swansea.com Stadium، حيث سيحصل الحاضرون على مناشف مجانية ويُطلب منهم التلويح بها في الهواء - تمامًا كما يفعل مشجعو الرياضات الأمريكية الكبرى، مثل دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

  • شاهد سنوب دوج وهو يوجه رسالة إلى مشجعي سوانسي

  • مشجعو سوانسي يُطلب منهم الانضمام إلى سنوب في لف المناشف المجانية

    وجاء في بيان صادر عن نادي سوانز على قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سونوب دوج يطلب من جيش جاك الانضمام إليه في لف المناشف قبل المباراة هذا المساء. ونشجع المشجعين على التواجد في مقاعدهم قبل 20 دقيقة من بدء المباراة، ولف المناشف أثناء دخول سونوب إلى الملعب".

    كما أعرب سنوب عن رأيه في مقطع فيديو، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا لأولئك الذين سيشاركونه في هذه المناسبة الخاصة: "أعلم أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً، لكنني متشوق لزيارتي الأولى إلى سوانسي.

    منذ اللحظة التي تحدثنا فيها عن أن أصبح مالكًا للنادي، كنت أتطلع إلى فرصة أن أكون معكم جميعًا في ملعب Swansea.com. لقد سمعت الكثير من الأشياء الرائعة عن الأجواء، خاصة عندما نلعب تحت الأضواء.

    "عندما شاهدت مباراة ريكسهام، حيث أظهرنا أننا عاصمة كرة القدم الويلزية، كان صوت الضجيج في الملعب مذهلاً حتى من على بعد أكثر من 5000 ميل. لا أطيق الانتظار لأكون جزءًا من ذلك."

    سنوب يمر عبر ويلز في طريق عودته من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

    فاز سوانسي على وريكسهام في ديربي 19 ديسمبر، في مباراة مثيرة شهدت تسجيل آدم إيداه هدف الفوز في الدقيقة 91 ضد فريق ريد دراغونز. يأمل سنوب في حصد ثلاث نقاط أخرى ضد بريستون.

    وقد تمكن من السفر إلى ويلز بعد أن أمضى الأسبوعين الماضيين في دعم فريق الولايات المتحدة الأمريكية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا. ويستمتع بزيارة سريعة إلى سوانسي قبل العودة إلى الولايات المتحدة.

