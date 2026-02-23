Getty Images Entertainment
فيديو: رونالدينيو لا يزال في قمة مستواه! نجم البرازيل يبهج الجماهير في مباراة أساطير برشلونة وريال مدريد ويدفع مارسيلو إلى العشب بروح مرحة
سافيولا وبارال يتبادلان الأهداف
على لوحة النتائج، كانت المباراة قصة شوطين. استمتع برشلونة بأفضلية في الشوط الأول، بفضل التأثير الإبداعي لرونالدينيو وحركة سافيولا. المهاجم الأرجنتيني، الذي اشتهر بتمثيله لكلا الناديين خلال مسيرته الحافلة، بدا حادًا في الثلث الأخير من الملعب وسجل هدفه بهدوء شديد، وهو ما ميز مسيرته في الدوري الإسباني. في الشوط الأول، تقدم البلوغرانا 1-0 وبدا أنه يسيطر على وتيرة المباراة، مما أسعد جماهير برشلونة المحلية.
شهدت الشوط الثاني عودة قوية من لاعبي ريال مدريد المخضرمين، الذين أدخلوا لاعبين جدد وزادوا من شدة اللعب سعياً وراء التعادل. أثمرت مثابرتهم في النهاية عندما سجل ديفيد بارال هدف التعادل. أظهر بارال، المهاجم الغزير التهديف في الدرجات الدنيا من كرة القدم الإسبانية والذي تمتع أيضاً بمسيرة ناجحة في الدرجة الأولى، غريزته الهجومية المعهودة ليضمن تقاسم النقاط. على الرغم من الفرص الإضافية لكلا الفريقين مع انفتاح المباراة، لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف الفوز قبل صافرة النهاية.
كان رونالدينيو له دور أساسي في الهدف الأول
كان رونالدينيو بلا شك نجم الأمسية. لا يزال البرازيلي البالغ من العمر 45 عامًا رمزًا عالميًا، وكانت كل لمسة له تقابل بتصفيق حار من المدرجات. أثبت الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية أنه لا يزال قادرًا على اختراق الدفاعات بسهولة، حيث لعب دورًا أساسيًا في الهدف الأول للفريق الكتالوني. أرسل تمريرة عالية إلى جوناثان سوريانو، الذي مرر الكرة إلى سافيولا ليحرز الهدف. كانت تلك سلسلة من الأحداث أعادتنا إلى الوراء، وأظهرت التفاهم التخاطري الذي لا يزال موجودًا بين نجوم برشلونة السابقين.
تسلط المقالب المرحة الضوء على هذا المشهد
لكن اللحظة الأكثر إثارة للجدل في تلك الليلة كانت التفاعل المرح بين رونالدينيو وزميله مارسيلو. عندما كان الظهير السابق لريال مدريد يستعد لاستئناف اللعب من نصف ملعبه، تسلل رونالدينيو إليه ودفعه بخفة. وقد رد مارسيلو، المعروف دائمًا بروحه الاستعراضية، بالسقوط على العشب بشكل مبالغ فيه، محاكيًا التوتر الشديد الذي يكتنف مباراة الكلاسيكو التنافسية ذات الرهانات العالية. أدرك الحضور في الملعب على الفور الطابع المرح لهذا التفاعل، فانفجروا بالضحك بينما تبادل البرازيليان عناقًا دافئًا ومزحة على أرض الملعب.
ظهور ناجح لأول مرة في الولايات المتحدة لفريق Legends Clasico
شكلت هذه المباراة علامة فارقة مهمة باعتبارها أول كلاسيكو على الإطلاق بين هذين الفريقين المخضرمين يقام على أراضي الولايات المتحدة.
وبينما كان اللاعبون يقومون بجولة شرفية بعد التعادل 1-1، ظل التركيز منصباً على رونالدينيو، الذي بدا مستمتعاً بكل لحظة من الأضواء المسلطة عليه. بالنسبة للجماهير في لوس أنجلوس، كان مشاهدة تمريراته "بدون النظر" وابتسامته المعدية على أرض الملعب يستحق ثمن التذكرة وحده. بينما يستعد الجيل الحالي لخوض المرحلة الحاسمة من الموسم، أظهر الأساطير أن قصة الكلاسيكو هي إرث مستمر، يستمر في جذب انتباه العالم من خلال أقدام أولئك الذين جعلوه مشهوراً في المقام الأول.
