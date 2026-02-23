Getty Images Sport
فيديو: حارس مرمى توتنهام السابق يستبدل في الشوط الأول بعد هدف ذاتي لا يصدق في هزيمة 5-0، ويستقيل المدرب على الفور
الخطأ الفادح الذي أدى إلى الانهيار
بدأت الإهانة بلحظة غريبة للغاية لدرجة أنها وصفت بالفعل بأنها المرشحة الأولى لأكثر الأهداف الذاتية إحراجًا لهذا العام. مع استمرار التعادل السلبي 0-0، أطلق مدافع أوكلاند جيك جيردوود-رايش كرة طويلة من عمق منطقته أملاً في إبعادها. ما كان يجب أن يكون تمريرة روتينية لأولواييمي تحول إلى كارثة عندما ركض خارج منطقة الجزاء وأخطأ تمامًا في تقدير مسار الكرة المرتدة.
في محاولة يائسة لإبعاد الكرة عن منطقة الخطر، نجح لاعب توتنهام السابق في إبعادها إلى الخلف، وراقب بفزع الكرة وهي تتدحرج عبر خط مرماه. كان ذلك بمثابة المحفز لانهيار نظامي كامل لفريق فينيكس، الذي استقبل ثلاثة أهداف أخرى قبل صافرة نهاية الشوط الأول. رأى المدرب جيانكارلو إيطاليانو ما يكفي في الشوط الأول، فسحب أولواييمي واستبدله بألبي كيلي-هيلد في محاولة لوقف النزيف.
لم يغير التغيير بين القائمين الكثير من زخم الديربي الأحادي الجانب، حيث سجل أوكلاند في النهاية الهدف الخامس ليكمل الهزيمة المذلة. تركت النتيجة فريق ويلينغتون فينيكس يتذيل جدول الدوري الأسترالي، لكن التداعيات الحقيقية كانت قد بدأت للتو. بينما كان اللاعبون يغادرون الملعب، انتقل التركيز من الملعب إلى مقاعد البدلاء، حيث كان هناك إعلان مفاجئ قيد الإعداد.
الإيطالي يغادر الملعب
في أعقاب الهزيمة الساحقة، فاجأ المدرب الرئيسي لفريق ويلينغتون فينيكس، إيطاليانو، وسائل الإعلام بقبول استقالته على الفور. في مواجهة حقيقة الهزيمة الساحقة في الديربي على أرضه، قرر المدرب أن وقته قد انتهى. كان العبء العاطفي للهزيمة واضحًا عندما ألقى خطابه الأخير أمام الصحافة، مؤكدًا أنه سيتنحى عن منصبه على الفور.
"الخسارة 5-0 على أرضنا مع بقاء الموسم على أشده أمر غير مقبول - وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة"، اعترف إيطاليانو خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. "لقد أخبرت النادي، وقدمت استقالتي. أعتقد أنه من الأسهل أن يأتي شخص آخر بطاقة جديدة ويعيد تركيز المجموعة".
استمرار اتجاه توتنهام
بالنسبة لأولواييمي، يمثل هذا انتكاسة كبيرة في مسيرته التي بدأت بشكل واعد في لندن. على الرغم من أنه لم يشارك أبدًا في مباريات توتنهام بين عامي 2020 و 2022، إلا أنه كان يحظى بتقدير كبير لدرجة أنه لعب في فريق تحت 21 عامًا وقضى فترة على سبيل الإعارة في بورتسموث. انضم إلى ويلينجتون في عام 2024 على أمل أن يجد مكانًا له في الفريق الأول ويطلق شرارة مسيرته، لكن هذا الأداء الأخير سيبقى في الذاكرة لجميع الأسباب الخاطئة.
من قبيل الصدفة، يمر ناديه القديم في لندن حاليًا بفترة سيئة، بعد أن تعرض لهزيمة 4-1 أمام أرسنال. هذه الخسارة، التي جاءت في أول مباراة لإيغور تودور كمدرب للفريق، تركت توتنهام في المركز الرابع فوق منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يثبت أن سبيرز، سواء في نيوزيلندا أو المملكة المتحدة، يمر حاليًا بفترة صعبة.
