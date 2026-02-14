فيديو | بسبب حامل الكرات .. تصرف مشين يثير المطالبات بإيقاف حارس في دوري روشن!

وقدم بن هاربورج، مالك نادي الخلود، العديد من المواقف، التي تثبت حرصه الكبير على التواصل مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل المساهمة في زيادة شعبية ممثل الرس، وجاءت في عدة نقاط على النحو التالي..

* النقطة الأولى: التخلي عن لغته الإنجليزية، والتحدث بالعربية الفصحى، من أجل زيادة التفاهم والتقرب مع جماهير الخلود.

* النقطة الثانية: منذ اليوم الأول لإعلانه مالكًا لنادي الخلود، كشف بن هاربورج، عن استراتيجيته المُقبلة، بأنه يطمح لبناء نموذج نادي قادش، مؤكدًا أنه يعمل على التواصل المباشر مع الجماهير، كي يبني قاعدة جماهيرية تحب النادي بصدق، وهذا ما وضح في اختيار شعار النادي الجديد من مساهمة الجماهير، كما أضاف أنه نجح مع قادش في بناء قاعدة كبيرة، بزيادة عدد المتابعين من 500 ألف إلى ما يقارب 17-18 مليون متابع، كما أن الفريق فاز على ريال مدريد وبرشلونة - في وجود ميسي - وأتلتيكو مدريد.

* النقطة الثانية: تسليط الضوء على نجاحات لاعبي الفريق، مثل فوز عبد العزيز العليوة بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر بدوري روشن، وإشادته باختيار جون بوكلي في تشكيل ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

* النقطة الثالثة: تجاوبه مع استفسارات المتابعين، وتحركاته لحل المشكلات، كما حدث مع متابع أخبره بأن حساب النادي مدوّن عبر منصة (إكس)، بأن مقره في مصر، إلا أن بن هاربورج ردّ بأنها كانت مشكلة، وتعامل معها بالفعل حتى نجح في حل المشكلة.

* النقطة الرابعة: تقديم مقترحات لتطوير المنتخب السعودي ببرامج للمواهب.

* النقطة الخامسة: رسائله التي تحمل طابع "المقاتل" لحماية حقوق نادي الخلود، سواءً بشراء التذاكر لتشجيع الجماهير على حضور مباراة الخليج في كأس الملك، ومطالبته بإقامة مباراة الاتحاد في الرس، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين في معقل الخليج.