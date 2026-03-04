فيديو: جوردان هندرسون ينفجر في مشادة صادمة مع أحد موظفي بورنموث، ويتم تقييد نجم إنجلترا وبرينتفورد

في حين أشارت التقارير في البداية إلى أن الهدف الرئيسي لغضب هندرسون كان إلفك، أوضح مدرب بورنموث أندوني إيراولا لاحقًا أن المصدر الرئيسي للخلاف كان في الواقع عضو آخر من طاقمه التدريبي. قدم إيراولا، الذي لعب دور الوسيط خلال الشجار، وصفًا تفصيليًا لكيفية تطور الموقف. قال الإسباني: "أنا دائمًا صانع سلام، لكنني لست متأكدًا من كيفية بدء الأمر. كان الأمر بين جوردان هندرسون وكووبس. كان شجارًا حادًا، لكن لم يحدث شيء يذكر. الجميع يدافع عن مصالحه. لا أعرف كيف بدأ الأمر، لكن لم تكن هناك عواقب. كنت أصافح كيث [أندروز] والحكم الرابع، وحدث شيء ما، لكننا أوقفنا المواجهة في وقت مبكر. لكنه كان شجارًا كبيرًا".