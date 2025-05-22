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Al-Ahli v Taawon: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

فيديو | جمهور الأهلي يهاجم جابري فيجا ضد الاتفاق .. واللاعب يعتذر ويرد على أنباء الرحيل!

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فيجا أقوى الأسماء المرشحة للرحيل عن الأهلي..

قدم النجم الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب النادي الأهلي، مستوى سيئ للغاية، في خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الاتفاق.

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الأهلي خسر (1-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بهذه النتيجة.. تجمد الفريق الأهلاوي عند النقطة 64، في المركز "الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن؛ ليفقد فرصة المشاركة في كأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي القادم.

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