Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport
عين على الحكم | فيديو.. غياب تقنية الفيديو يحرم عمر مرموش من هدف عالمي مع مانشستر سيتي!

ماذا حدث في ملعب الاتحاد؟!

شهدت المواجهة التي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي وسالفورد سيتي ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي واقعة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات حول عدالة المنافسة في ظل غياب تقنية الفيديو عن المباراة.

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من جانب الفريق السماوي الذي سعى لإنهاء اللقاء مبكراً تجنباً لمفاجآت بطولات الكؤوس. 

وفي لحظة تجلت فيها مهارة النجم المصري عمر مرموش استلم الكرة ببراعة فائقة على حدود منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد سكنت سقف المرمى مباشرة مما أشعل حماس الجماهير الحاضرة في المدرجات. 

وبينما كان مرموش يتوجه للاحتفال بهدفه الرائع وسط زملائه انطلقت صافرة الحكم المساعد معلنة وجود حالة تسلل وسط حالة من الذهول سادت مقاعد البدلاء والجمهور على حد سواء. 

الغريب في الأمر أن اللقطة المباشرة أظهرت بوضوح أن حامل الراية كان يقف في زاوية رؤية مثالية تسمح له بتمييز موقف اللاعبين بدقة متناهية.

  • الإعادة التلفزيونية تؤكد صحة موقف مرموش

    عقب إطلاق الصافرة وتوقف اللعب أظهرت الإعادات التلفزيونية من زوايا مختلفة أن النجم المصري عمر مرموش كان يقف في وضعية قانونية تماماً لحظة خروج الكرة من قدم زميله. 

    لقد كان هناك مدافع من فريق سالفورد سيتي يتمركز في موقع متأخر للغاية ويغطي التسلل بمسافة واضحة للعيان. 

    ومع ذلك قرر حامل الراية الذي كان قريباً جداً من هذا المدافع المغطي رفع رايته بسرعة غير مبررة مما تسبب في حرمان مانشستر سيتي من هدف يعد من أجمل أهداف البطولة هذا العام.

    غياب المراجعة وتقنية الفيديو في هذه المباراة جعل القرار النهائي يعود للحكم البشري وحده وهو ما أدى في هذه الحالة إلى ظلم بين وقع على اللاعب المصري وفريقه.

  • لماذا تغيب تقنية الفيديو عن مواجهة مانشستر سيتي وسالفورد؟

    يعود السبب الرئيسي في عدم تدخل التكنولوجيا لتصحيح هذا الخطأ الواضح إلى اللوائح التنظيمية التي أقرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2025-26.

    تنص هذه اللوائح على عدم استخدام تقنية الفيديو المساعد في الأدوار الأولى من البطولة بما في ذلك الدور الرابع الذي تقام فيه هذه المباراة. 

    ويهدف الاتحاد من وراء هذا القرار إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوحيد المعايير التحكيمية بين جميع الأندية المشاركة. 

    وبما أن أندية الدرجات الدنيا والهواة لا تمتلك الإمكانيات المادية أو البنية التحتية اللازمة لتشغيل التقنية وغرف المراجعة المرئية فقد تقرر إلغاء التقنية تماماً في هذه الأدوار حتى في الملاعب الكبرى مثل ملعب الاتحاد.

    ويرى المسؤولون أن تطبيق التقنية في ملاعب أندية الدوري وغيابها عن ملاعب الأندية الصغرى في نفس الدور يخلق نوعاً من التفاوت وعدم المساواة في إدارة المباريات. 

    وبناء على هذا البروتوكول فإن أي خطأ تحكيمي يقع في هذه المرحلة يعد قدراً لا يمكن تفاديه بالوسائل التكنولوجية المتاحة.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    مسيرة مانشستر سيتي وطموحات الموسم الحالي

    يخوض نادي مانشستر سيتي موسماً مليئاً بالتحديات الصعبة حيث يجد نفسه حالياً في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف نادي آرسنال المتصدر. 

    ويسعى الفريق السماوي لتقليص فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن الصدارة مع اقتراب المسابقة من جولاتها الحاسمة مما يجعل أي تعثر أو فقدان للأهداف بسبب أخطاء تحكيمية أمراً مقلقاً للجهاز الفني.

    أما على الصعيد القاري فقد نجح الفريق في حجز مقعده مباشرة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثامن في مرحلة الدوري مما جنبه خوض مباريات الملحق المرهقة. 

    وفيما يخص الكؤوس المحلية يواصل الفريق مشواره بقوة حيث تأهل مؤخراً لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد تفوقه على نيوكاسل يونايتد. 

  • مواجهات مرتقبة وجدول مزدحم لمانشستر سيتي

    ينتظر مانشستر سيتي جدول مباريات مزدحم للغاية خلال الفترة القادمة سيتطلب تدوير اللاعبين والحفاظ على الجاهزية.

    سيعود الفريق لمنافسات الدوري الإنجليزي يوم فبراير لمواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين من أجل الاستمرار في مطاردة الصدارة. 

    وبعد ذلك بسبعة أيام سيرحل الفريق لملاقاة ليدز يونايتد في اختبار صعب خارج القواعد قبل أن يبدأ شهر مارس بمواجهة نوتينجهام فورست في الرابع من الشهر ذاته.

