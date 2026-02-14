عين على الحكم | فيديو.. غياب تقنية الفيديو يحرم عمر مرموش من هدف عالمي مع مانشستر سيتي!

شهدت المواجهة التي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي وسالفورد سيتي ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي واقعة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات حول عدالة المنافسة في ظل غياب تقنية الفيديو عن المباراة.

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من جانب الفريق السماوي الذي سعى لإنهاء اللقاء مبكراً تجنباً لمفاجآت بطولات الكؤوس.

وفي لحظة تجلت فيها مهارة النجم المصري عمر مرموش استلم الكرة ببراعة فائقة على حدود منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد سكنت سقف المرمى مباشرة مما أشعل حماس الجماهير الحاضرة في المدرجات.

وبينما كان مرموش يتوجه للاحتفال بهدفه الرائع وسط زملائه انطلقت صافرة الحكم المساعد معلنة وجود حالة تسلل وسط حالة من الذهول سادت مقاعد البدلاء والجمهور على حد سواء.

الغريب في الأمر أن اللقطة المباشرة أظهرت بوضوح أن حامل الراية كان يقف في زاوية رؤية مثالية تسمح له بتمييز موقف اللاعبين بدقة متناهية.