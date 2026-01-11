فيديو | تصرف غير مفهوم من مبابي "الغاضب" لزملائه بعد خسارة السوبر الإسباني!

وسط علامات الاستياء البادية على وجهه، أثار تصرف النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حالة من الجدل، أعقاب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، والمنقولة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.

وتمكن برشلونة من الظفر بكأس السوبر الإسباني، بموسم 2025-2026، فوق أرض ميدان الإنماء بجدة، بعد حسم الكلاسيكو "المثير"، أمام ريال مدريد، بنتيجة (3-2)، ليؤكد هيمنة هانزي فليك، على لعبة "النهائيات"، ويضع تشابي ألونسو على حافة الخطر في الميرينجي.

في لقاء شهد تقدم برشلونة "3" مرات، جاءت أهدافه عن طريق رافينيا "هدفين" وروبرت ليفاندوفسكي، بينما حاول الريال التعادل "مرتين"، عن طريق فينيسيوس جونيور، وجونزالو جارسيا، فيما لعب الحارس جوان جارسيا، دور البطولة في إنقاذ البلوجرانا من الريمونتادا مجددًا، في الدقائق الأخيرة، خاصة بعد إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، إثر طرد القائد فرينكي دي يونج.