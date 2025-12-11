شهدت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، واحدة من اللقطات الغريبة على النادي الملكي، بعدما تسبب "خطأ في التواصل" بين اللاعبين، في أزمة داخل المستطيل الأخضر وأثناء سير المباراة، لتعكس حالة التشتت التي تضرب فريق المدرب تشابي ألونسو.
فيديو | تشابي ألونسو أنقذ الموقف متأخرًا .. خطأ أردا جولر يستفز تشواميني في ليلة سقوط ريال مدريد!
سقوط مروع لريال مدريد في "سانتياجو برنابيو"
سقط ريال مدريد في فخ الخسارة القاسية أمام ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (1-2)، مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
ورغم تقدم ريال مدريد بهدف رائع سجله البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 28، إلا أن فريق المدرب تشابي ألونسو عانى من أخطاء دفاعية ساذجة كلفته الخسارة القاسية في عقر داره وبين جماهيره، حيث اشترك المدافع الألماني أنطونيو روديجر والحارس تيبو كورتوا في مسؤولية هدف مانشستر سيتي الأول الذي سجله نيكو أوريلي بالدقيقة 35، بينما ورط روديجر فريقه في ركلة جزاء مجانية بعد 3 دقائق فقط سجلها إرلينج هالاند في شباك الميرنجي.
وبذلك الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة ووضع قدمًا ثابتة بين المرشحين إلى الأدوار الإقصائية، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع بـ12 نقطة.
لقطة صادمة بين أردا جولر وتشواميني!
بينما كان مانشستر سيتي متقدمًا على ريال مدريد بهدفين لهدف، قرر المدرب الإسباني تشابي ألونسو الدفع بالجناح التركي أردا جولر على حساب المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، من أجل تنشيط هجوم الفريق الذي عانى كثيرًا في غياب قائده كيليان مبابي.
أردا جولر شارك في الدقيقة 58 من زمن اللقاء وساهم بشكل كبير في سيطرة ريال مدريد على الكرة بمناطق الضيوف، لكن كل ذلك لم يثمر عن هدف التعادل الذي ظل الملكي يطارده حتى الدقائق الأخيرة من المباراة دون جدوى.
وفي واحدة من اللقطات التي اصطادتها كاميرات الحضور في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ظهر جولر فور نزوله إلى أرض الملعب وهو يتحدث إلى زميله في خط الوسط، الفرنسي أوريلين تشواميني، حيث بدا واضحًا أنه ينقل له تعليمات من خارج الملعب وتحديدًا من المدرب تشابي ألونسو.
وبعد دقائق من هذه اللقطة، ذهب تشواميني بنفسه إلى تشابي ألونسو ودار بينهما حديث فني قصير، ليعود الفرنسي إلى أرض الملعب ويبدو غاضبًا في حديثه إلى أردا جولر، ولسان حاله أن هناك خطأ في التعليمات التي نقلها التركي من البداية، الأمر الذي يعكس مدى سوء حالة التواصل بين لاعبي الفريق الواحد في الفترة الحالية.
- Getty Images Sport
أرقام أردا جولر مع نادي ريال مدريد
النجم التركي أردا جولر البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من النادي المحلي فنربخشه.
وكان جولر هدفًا كبيرًا للعملاق الإسباني الآخر برشلونة؛ إلا أن المشاكل المالية ودخول ريال مدريد في الصفقة؛ جعلاه يفشل في حسمها لصالحه.
وكلفت صفقة النجم التركي الشاب خزينة نادي ريال مدريد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ26 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من المكافآت والعمولات؛ بينما يرتبط اللاعب بعقدٍ مع الفريق، حتى 30 يونيو 2029.
وعانى جولر من تهميش كبير في ريال مدريد، في عهد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ قبل أن يعطيه المدرب الحالي للفريق تشابي ألونسو الثقة كاملة، ليتألق في الموسم الحالي 2025-2026.
وسجل أردا جولر 4 أهداف وصنع 9 آخرين، خلال 28 مباراة رسمية مع فريق العاصمة الإسبانية، تحت قيادة ألونسو؛ بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وإجمالًا.. خاض جولر 83 مباراة رسمية مع نادي ريال مدريد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 15 هدفًا وصانعًا 18 آخرين.
ما التالي لريال مدريد؟
يمر ريال مدريد بمرحلة عصيبة في الفترة الأخيرة حيث تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، إذ خسر من سيلتا فيجو (0-2) في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2025-2026، ليتجمد في مركز الوصيف برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.
ويسعى ريال مدريد في الفترة المقبلة لتحسين نتائجه، حيث يخوض 3 مواجهات محلية قبل انتهاء العام، إذ يخرج لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.
وبعدها يخوض الميرنجي مواجهة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى سانتيجو برنابيو يوم 30 ديسمبر الجاري، عندما يستضيف إشبيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.