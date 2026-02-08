Goal.com
علي رفعت

فيديو | تدخل عليه بعنف وأغضبه.. مبابي يضحك بسبب روديجير في تدريبات ريال مدريد!

ماذا حدث قبل مواجهة فالنسيا؟!

مدريد — 8 فبراير 2026

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني، صباح السبت، حصته التدريبية الأخيرة في مدينة فالديبيباس الرياضية، تأهباً للمواجهة المرتقبة أمام نادي فالنسيا على ملعب ميستايا. 

وشهد المران لقطة رصدتها كاميرات الإعلام، تمثلت في احتكاك فني بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والمدافع الألماني أنطونيو روديجر، وهو الموقف الذي انتهى سريعاً بعودة الأجواء الودية بين اللاعبين.

  • تفاصيل الواقعة في ملعب التدريب

    خلال تنفيذ تمرين الروندو المعتاد، الذي يعتمد على التمرير السريع تحت الضغط، قام أنطونيو روديجر بمحاولة استخلاص الكرة عبر تدخل بدني قوي تجاه كيليان مبابي.

    وأظهر المقطع المصور رد فعل لحظي من مبابي، الذي عبر عن اعتراضه على قوة التدخل وخسارته من خلال بعض الإيماءات والحديث الموجه لزميله، معتبراً أن الاندفاع لم يكن ضرورياً في تلك اللحظة من المران.

    ومع ذلك، لم تستمر حالة التوتر سوى ثوانٍ معدودة؛ إذ سرعان ما عاد النجم الفرنسي للانخراط في التمرين مرة أخرى ودخل إلى وسط الدائرة بروح رياضية، حيث شوهد وهو يبتسم ويتبادل الضحكات مع زملائه، مما أكد أن الواقعة لم تخرج عن إطار التنافسية المعتادة في التدريبات اليومية للأندية الكبرى، وانتهت في لحظتها دون أي تداعيات.

  • أرقام كيليان مبابي في موسم 2025-2026

    على الصعيد الفني، يواصل كيليان مبابي تقديم مستويات ثابتة في موسمه الحالي مع الفريق الملكي، حيث يتصدر المشهد التهديفي محلياً وقارياً، وتشير الإحصائيات المسجلة حتى شهر فبراير 2026 إلى الأرقام التالية:

    الدوري الإسباني: خاض مبابي 21 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً، ويحتل حالياً المركز الأول في صراع الحذاء الذهبي لليجا.

    دوري أبطال أوروبا: نجح في تسجيل 13 هدفاً خلال دور المجموعات والأدوار الإقصائية الأولى، مما يجعله الهداف الأول للبطولة حتى الآن.

    المساهمات الإجمالية: وصل إجمالي أهداف اللاعب في مختلف المسابقات هذا الموسم إلى 37 هدفاً، بالإضافة إلى تقديمه 6 تمريرات حاسمة، ليكون العنصر الأبرز في تشكيلة المدرب ألفارو أربيلوا.

  • موقف ريال مدريد في جدول ترتيب الليجا

    يدخل ريال مدريد الجولة القادمة وهو في قلب الصراع على لقب الدوري الإسباني، حيث يتسم المنافسة بالندية العالية مع غريمه التقليدي برشلونة. حيث يتصدر نادي برشلونة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بعد خوضه 23 مباراة، ويأتي في المركز الثاني ريال مدريد برصيد 54 نقطة من 22 مباراة (مع امتلاكه مباراة أقل).

    في المركز الثالث يتواجد أتلتيكو مدريد بـ 45 نقطة من 22 مباراة، يليه فياريال في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 21 مباراة فقط.

    في وسط الجدول، يحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ 35 نقطة، يتبعه إسبانيول سادساً برصيد 34 نقطة، ثم سيلتا فيجو في المركز السابع بـ 33 نقطة.

    وفي المركز الثامن نجد ريال سوسييداد برصيد 31 نقطة، يليه أوساسونا تاسعاً بـ 29 نقطة، بينما يختتم ديبورتيفو ألافيش قائمة العشرة الأوائل برصيد 25 نقطة.

    ويمتلك ريال مدريد مباراة أقل سيلعبها ضد فالنسيا الليلة، يطمح من خلالها إلى تقليص الفارق مع الصدارة إلى نقطة واحدة فقط، مما يضع أهمية قصوى على مواجهة الخفافيش.

  • جدول المباريات المقبلة لموسم ريال مدريد

    تنتظر النادي الملكي سلسلة من المباريات الحاسمة خلال شهر فبراير الجاري، والتي ستحدد ملامح موسمه على الصعيدين المحلي والأوروبي:

    8 فبراير: فالنسيا ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني - ملعب ميستايا).

    14 فبراير: ريال مدريد ضد ريال سوسيداد (الدوري الإسباني - ملعب سانتياجو برنابيو).

    17 فبراير: بنفيكا ضد ريال مدريد (ذهاب دور الـ 16 - دوري أبطال أوروبا).

    21 فبراير: أوساسونا ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني - ملعب إل سادار).

    25 فبراير: ريال مدريد ضد بنفيكا (إياب دور الـ 16 - دوري أبطال أوروبا).

