يستعد المنتخب السعودي لمباراة حاسمة أمام نظيره الأردني في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025 في قطر مساء غدٍ الإثنين، وقد تداول مغردون مقطع فيديو لياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يُظهره وقد تحول إلى مشجع بشكل فاجأ الجماهير السعودية. شاهد ما حدث أدناه ..
فيديو | تحول إلى مشجع .. ياسر المسحل يفاجئ الجماهير السعودية في كأس العرب!
السعودية تُواجه الأردن
يخوض المنتخب السعودي مباراة صعبة وحاسمة أمام نظيره الأردني مساء غدٍ الإثنين في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025.
وتُقام المواجهة المرتقبة على ملعب البيت في قطر، وتنطلق صافرة البداية عند الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
المباراة تجمع فريقين تأهلا إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف القادم، وقد قدما عروضًا جيدة جدًا في دور المجموعات ودور الـ16 لكن مع أفضلية واحدة في المستوى والأداء لصالح النشامى على الأخضر.
الجمهور السعودي انطلق بالآلام لمتابعة مباراة الأخضر أمام فلسطين في ربع النهائي، ومن المتوقع أن يتكرر المشهد خلال مواجهة نصف النهائي خاصة مع الحرص الشديد على جميع الأصعدة، رسميًا وجماهيريًا وإعلاميًا، على العودة من قطر بالكأس الغالية.
المسحل يتحول إلى مشجع
الصحفي حمد الصويلي نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس أظهر خلاله مجموعة من الجمهور السعودي يُغني للمنتخب في مقر توزيع التذاكر لمواجهة الأردن.
المفاجأة كانت بظهور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الجمهور الذي تبين أنهم مجموعة من رابطة مشجعي المنتخب السعودي، وقد كان يُغني معهم بتفاعل جيد حتى بدا أنه أحد أعضاء الرابطة ومشجعي الأخضر.
كيف تأهلت السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟
منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.
ففي المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".
وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.
وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.
كيف تأهلت الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟
منتخب الأردن كان الوحيد في دور المجموعات الذي استطع حصد 9 نقاط في تلك المرحلة، إذ فاز في جميع مبارياته الثلاثة على الإمارات والكويت ومصر.
البداية كنت بالفوز على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد، ومن ثم تم تأكيد الصعود إلى ربع النهائي بالفوز على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ورغم إبعاد المدرب جمال السلامي العديد من اللاعبين الأساسيين عن المواجهة الثالثة أمام مصر، بعد ضمان التأهل رسميًا، إلا أن بدلاء النشامى قدموا مباراة عظيمة واستطاعوا هزيمة المنتخب الإفريقي بثلاثة أهداف نظيفة.
وشهد ربع النهائي مواجهة قوية بين الأردن والعراق، وقد حسمها النشامى بهدف نظيف سجله المهاجم علي علوان من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
المباراة شهدت الخبر الأسوأ للأردنيين في كأس العرب وهو إصابة نجم المنتخب يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لمدة تقترب من عام كامل، مما يعني غيابه عن نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.