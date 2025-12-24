فيديو | بغداد بونجاح يتجاهل زملائه بعد فوز الجزائر على السودان .. والكشف عن السبب!

عقب انتهاء المباراة، توجه لاعبي المنتخب الجزائري نحو الجماهير، من أجل الاحتفال معهم بالانتصار، وسط أجواء الفرحة التي سيطرت على جميع اللاعبين بعد الانتصار.

وفي ذلك الوقت، توجه بغداد بونجاح وتظهر عليه علامات الحزن إلى غرفة الملابس، حيث حاول رياض محرز إقناعه بالعودة من أجل الانضمام لزملائه للاحتفال مع الجماهير.

ولكن بونجاح رفض ما طلبه منه محرز، وأصر على التوجه نحو غرفة الملابس، وهو ما حدث بالفعل، إذ لم ينجح أي لاعب في إقناعه بالاستمرار معهم في الاحتفالات.