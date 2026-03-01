أنتوني، الذي وصل إلى إسبانيا بعد ثلاث سنوات صعبة في أولد ترافورد، وجد البيئة المثالية للازدهار تحت شمس إشبيلية. لم يكن الهدف الذي سجله في الديربي مجرد ضربة حظ، بل كان تتويجًا لفترة من التميز المستمر جعلته القائد الفني بلا منازع لفريق لوس فيرديبلانكوس. وقد أكسبته قدرته على تقديم أداء مذهل في المباريات الأكثر ضغطًا محبة جماهير بيتيس.

لكن ذلك لم يكن كافياً لإلهام بيتيس للفوز يوم الأحد. أعطى ألفارو فيدالغو التقدم 2-0 للمضيفين قبل الاستراحة، لكن إشبيلية عاد ليضمن التعادل 2-2 في الشوط الثاني بفضل هدفي أليكسيس سانشيز (لاعب آخر فاشل في مانشستر يونايتد) وإيساك روميرو. جعلت رأسية سانشيز التي أعادت إشبيلية إلى المباراة منه أقدم لاعب يسجل في ديربي الدوري الإسباني بين إشبيلية وبيتيس في القرن الحادي والعشرين، عن عمر 36 عامًا و72 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله خواكين سانشيز.