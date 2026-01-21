فيديو | "يحتاجون الأوروبيين".. جدال بين هنري وكاراجر حول الحكام الأفارقة في أعقاب نهائي المغرب والسنغال!

وقد تعرض كاراجر لانتقادات في السابق لقوله إن كأس الأمم الأفريقية لا ينبغي اعتبارها "بطولة كبرى" عند مناقشة إرث مهاجم ليفربول محمد صلاح وما إذا كان بإمكانه الفوز بجائزة الكرة الذهبية.
في فبراير من العام الماضي، قال: "أعتقد أن المشكلة تكمن في حقيقة أنه يلعب مع مصر، وربما لا يشارك في بطولة كبرى، أو ربما لديه فرصة كبيرة للفوز، أعتقد أن الأمر يتعلق إما بدوري أبطال أوروبا أو بطولة كبرى. عادةً ما يكون اللاعب الذي يتفوق في ذلك".
أوضح كاراجر لاحقًا تعليقاته بعد ردود فعل سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي: "لدي آراء قوية جدًا حول اللعبة، وأحب النقاش ولن يتغير ذلك أبدًا. لكن ما لا أريد أن أُوصَف به أبدًا كخبير هو الجهل أو عدم الاحترام، لذلك لم يكن ذلك هدفي أبدًا، سواء كان ذلك تجاه نادٍ أو لاعب أو بلد أو قارة أو بطولة دولية أو أي شيء آخر. ما أود قوله هو أنني أخطأت في استخدام لغتي، عندما وصفت كأس الأمم الأفريقية بأنها ليست بطولة كبرى".
وأردف حينئذ: "كنت أحاول شرح مزايا فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية وشعرت، أو أشعر، أنه ليس فقط كأس الأمم الأفريقية، ولكن أيضًا كأس آسيا أو الكأس الذهبية، وليس كأس أمريكا الجنوبية، ولكن هناك خمس مسابقات أخرى إلى جانب كأس العالم تعتبر بطولات كبرى لقاراتها. بعضها لا يلقى صدى لدى الأشخاص الذين يصوتون لجائزة الكرة الذهبية، وهذا لم يكن رأيًا، بل حقيقة من حيث النظر إلى من فاز بجائزة الكرة الذهبية على مدار الـ 40 أو 50 عامًا الماضية".