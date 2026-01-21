Thierry Henry Jamie Carragher 2026Getty Images
أحمد مجدي

فيديو | "يحتاجون الأوروبيين".. جدال بين هنري وكاراجر حول الحكام الأفارقة في أعقاب نهائي المغرب والسنغال!

سجال كلامي بين نجمي التحليل

رفض تييري هنري اقتراحًا من زميله المحلل جيمي كاراجر أثناء مناقشتهما لنهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بين السنغال والمغرب. 

وقد تعرض كاراجر، المدافع السابق لليفربول، لانتقادات في الماضي لاقتراحه ألا تعتبر كأس الأمم الأفريقية "بطولة كبرى"، وقد طرح الآن سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي تعيين حكام أوروبيين للبطولة في محاولة لتحسين معايير التحكيم، لكن هنري، المهاجم الأسطوري السابق لفرنسا وآرسنال، سرعان ما رفض هذا الرأي.

  • جدل يحيط بنهائي كأس الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب

    كانت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب حدثًا لا يُفوت، حيث وقعت العديد من الحوادث أثناء مواجهة الفريقين في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

    غادر لاعبو السنغال الملعب عندما منح الحكم جان جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب في الرمق الأخير من المباراة، حيث غضب المدرب بابي ثياو بعد أن ألغى الحكم هدفًا لفريقه قبل لحظات من اتخاذ هذا القرار. بقي نجم ليفربول السابق ساديو ماني في مكانه وحاول تشجيع زملائه على العودة إلى الملعب، وفي النهاية، بعد تأخير دام حوالي 17 دقيقة، عادوا.

    سدد براهيم دياز ركلة الجزاء للمغرب، لكن محاولته بنمط "بانينكا" سهلت على الحارس إدوارد ميندي التصدي، قبل أن يطلق ندالا صافرته معلناً نهاية المباراة. 

    سجل بابي جايي هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود السنغال إلى رفع الكأس، لكن المشاهد الفوضوية استمرت بعد المباراة، حيث تعرض كل من ثياو ومدرب المغرب وليد الركراكي لانتقادات من الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    كاراجر ينتقد تعليقاته السابقة حول كأس الأمم الأفريقية

    وقد تعرض كاراجر لانتقادات في السابق لقوله إن كأس الأمم الأفريقية لا ينبغي اعتبارها "بطولة كبرى" عند مناقشة إرث مهاجم ليفربول محمد صلاح وما إذا كان بإمكانه الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

    في فبراير من العام الماضي، قال: "أعتقد أن المشكلة تكمن في حقيقة أنه يلعب مع مصر، وربما لا يشارك في بطولة كبرى، أو ربما لديه فرصة كبيرة للفوز، أعتقد أن الأمر يتعلق إما بدوري أبطال أوروبا أو بطولة كبرى. عادةً ما يكون اللاعب الذي يتفوق في ذلك".

    أوضح كاراجر لاحقًا تعليقاته بعد ردود فعل سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي: "لدي آراء قوية جدًا حول اللعبة، وأحب النقاش ولن يتغير ذلك أبدًا. لكن ما لا أريد أن أُوصَف به أبدًا كخبير هو الجهل أو عدم الاحترام، لذلك لم يكن ذلك هدفي أبدًا، سواء كان ذلك تجاه نادٍ أو لاعب أو بلد أو قارة أو بطولة دولية أو أي شيء آخر. ما أود قوله هو أنني أخطأت في استخدام لغتي، عندما وصفت كأس الأمم الأفريقية بأنها ليست بطولة كبرى".

    وأردف حينئذ: "كنت أحاول شرح مزايا فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية وشعرت، أو أشعر، أنه ليس فقط كأس الأمم الأفريقية، ولكن أيضًا كأس آسيا أو الكأس الذهبية، وليس كأس أمريكا الجنوبية، ولكن هناك خمس مسابقات أخرى إلى جانب كأس العالم تعتبر بطولات كبرى لقاراتها. بعضها لا يلقى صدى لدى الأشخاص الذين يصوتون لجائزة الكرة الذهبية، وهذا لم يكن رأيًا، بل حقيقة من حيث النظر إلى من فاز بجائزة الكرة الذهبية على مدار الـ 40 أو 50 عامًا الماضية".

  • هنري: "يجب إعطاء فرصة للحكام الأفارقة"

    ناقش كاراجر وهنري نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 على قناة CBS Sports يوم الثلاثاء، حيث اقترح الأول أنه يمكن تحسين التحكيم من خلال الاستعانة بحكام أوروبيين.

    وسأل كاراجر: "لقد ذكرت الحكام هناك، ألا يمكن أن يكون هناك حالة يتم فيها استقدام بعض أفضل الحكام الأوروبيين [للإشراف على مباريات كأس الأمم الأفريقية]؟"

    أجاب هنري بسرعة: "يجب أن تعطي فرصة للحكام الأفارقة. إنها بطولة أفريقية، لذا يجب أن يكون الحكام أفارقة".

    وأضاف: "أنا أتحدث عن إرسال شخص ما لرفع مستواهم، لأنك ترى أن هناك المزيد والمزيد من الأخطاء طوال الوقت، وهذا يبدأ في تشويه سمعة البطولة قليلاً. لكن الناس يلومون البطولة - إنها ليست غلطة البطولة، وليست غلطة الفرق أو اللاعبين".

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    صلاح يعود إلى ليفربول بعد حصوله على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

    سيكون اهتمام كاراجر منصبًا على مباراة ليفربول القادمة مساء الأربعاء، وهي مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مارسيليا. 

    الفوز في فرنسا سيعزز مركزهم في جدول دوري أبطال أوروبا، وقد ألمح سلوت بالفعل إلى أن صلاح، الذي سجل أربعة أهداف مع مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتلت فيها مصر المركز الثالث، قد يبدأ المباراة.

    يحتل ليفربول حاليًا المركز الحادي عشر بعد مباريات مساء الثلاثاء، التي شهدت فوز فرق مثل ريال مدريد وبودو/جليمت وآرسنال وتوتنهام، لكنه قد يرتقي إلى المركز الرابع إذا تمكن من الفوز على فريق مارسيليا بقيادة روبرتو دي زيربي. 

    فاز فريق الدوري الفرنسي في ثلاث مباريات وخسر ثلاث مباريات من أصل ست مباريات في المسابقة، لكنه حقق الفوز في آخر مباراتين له ضد نيوكاسل يونايتد وأونيون سانت جيلواز.

