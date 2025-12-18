فيديو | ما أسهل تصيد الأخطاء يا أبو ليلى!.. لاعبو الأردن يرفضون مصافحة طارق السكتيوي

اللقطة ذكرت البعض بتصريحات يزيد أبو ليلى حارس المرمى الأردني عن لقطة أخرى كانت قد حدثت قبل مباراة السعودية والأردن في ربع النهائي، بعد المباراة صرح يزيد أبو ليلى في المؤتمر الصحفي بأن قائد المنتخب السعودي "عليه أن يكون متواضعًا".

فقبل انطلاق المباراة، لم تُرصد أي مؤشرات توحي بوجود توتر أو خلافات بين لاعبي المنتخبين، سواء خلال عمليات الإحماء أو أثناء مراسم الدخول لأرض الملعب، كما سارت مجريات اللقاء دون احتكاكات غير طبيعية، إلا أن ما جرى خلف الكواليس – بحسب رواية يزيد أبو ليلى – كشف عن صورة مغايرة تمامًا.

ما أشار إليه حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد أبو ليلى، الذي خرج بتصريحات مثيرة عقب اللقاء، موجهًا انتقادات مباشرة إلى نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، متهمًا إياه بعدم التحلي بالتواضع والتعامل بشكل غير لائق مع لاعبي “النشامى” قبل صافرة البداية.

وقال أبو ليلى خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لدي رسالة لسالم الدوسري، وأتمنى منه التواضع، فهو لاعب كبير، لكن قبل المباراة لم يقم بالسلام علينا بالشكل المطلوب"، في إشارة واضحة إلى استيائه من تصرفات اللاعب السعودي.

وأضاف حارس الأردن: "تفاجأنا أنا وزملائي بما بدر منه، حيث لم يمد يده للمصافحة، ولم ينظر إلينا أثناء السلام، وهو أمر غير متوقع من لاعب بمكانته»، قبل أن يقارن سلوك الدوسري بما وصفه بالنموذج المثالي، مستشهدًا بـياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، والذي اعتبره "أسطورة حقيقية داخل وخارج الملعب".