تعرض جيرارد بيكيه لمقلب قاسٍ من قبل المشجعين في سبتة هذا الأسبوع، حيث اضطر أسطورة برشلونة إلى تحمل أغنية شاكيرا القاسية التي انطلقت من سيارة عابرة بعد لحظات من مشاهدة فريقه أندورا يتعرض لهزيمة مؤلمة.
فيديو | وكأن الهزيمة في الملعب لا تكفي.. بيكيه يخسر والمشجعون يذكرونه بأغنية شاكيرا الساخرة!
بيكيه يتعرض للمضايقة بعد هزيمة أندورا
شوهد المدافع السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة، الذي اعتزل كرة القدم الاحترافية في عام 2022 للتركيز على مشاريعه التجارية، وهو يسير في شوارع المدينة الإسبانية المستقلة بعد آخر هزيمة لفريق أندورا في دوري الدرجة الثانية.
أدى استحواذ بيكيه على النادي إلى صعوده السريع عبر الدرجات، لكن يوم الأحد كان صعبًا على الرئيس البالغ من العمر 38 عامًا. تعرض فريقه لهزيمة قاسية بنتيجة 2-1 أمام سبتة في ملعب ألفونسو موروبي، وهي نتيجة تجعله في النصف السفلي من الجدول ويقترب بشكل خطير من الهبوط.
ومما زاد الطين بلة، أظهرت لقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من المشجعين يقتربون بسيارتهم من موكب بيكيه. وبينما كان الفائز بكأس العالم يسير مرتديًا قبعة، في محاولة للتخفي، فتح الركاب نوافذ السيارة وشغلوا أغنية "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" لشاكيرا وبيزاراب بأقصى صوت.
شاهد المقطع
ما قصة الأغنية التي غنتها شاكيرا للسخرية من بيكيه؟
أُصدرت الأغنية بعد فترة وجيزة من انفصال الثنائي المثير للجدل في عام 2022، وتشتهر بكلماتها التي تسخر من بيكيه لـ"استبدال سيارة فيراري بسيارة توينجو" و"ساعة رولكس بساعة كاسيو". بينما كان الركاب يضحكون ويلتقطون رد فعله بالكاميرا، ظل بيكيه صامتًا، رافضًا الاعتراف بتأثير الأمر عليه بينما واصل سيره مبتعدًا عن الملعب.
ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها بيكيه الموسيقى، بالمعنى الحرفي للكلمة، في المناسبات العامة منذ انفصاله. خلال نهائيات بطولة دوري الملوك في مدريد العام الماضي، استقبلته الجماهير بهتافات "شاكيرا، شاكيرا"، مما دفعه في النهاية إلى الإمساك بالميكروفون للمطالبة بالاحترام.
- AFP
وضعية فريق أندورا المملوك لبيكيه في دوري الدرجة الثانية
في الوقت الحالي، سيحتاج الإسباني إلى التركيز على الملعب، حيث يحتاج فريقه أندورا بشدة إلى نقاط لوقف انزلاقه في الدرجة الثانية. يحتل الفريق المركز الرابع عشر في الترتيب بعد 20 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن سبتة، الذي يحتل المركز الأخير المؤهل إلى الملحق. ستكون مباراته التالية ضد كولتورال ليونيسا، الذي يتساوى في النقاط مع فريق بيكيه.