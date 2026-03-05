فيديو: "اللعنة، العب كرة القدم!" - الكاميرا تلتقط شتائم فابيان هورزيلر لبييرو هينكابي بينما نجم أرسنال يطلب من مدرب برايتون أن يصمت

قبل المباراة، كان هورزيلر قد اشتكى بالفعل من الوقت الذي يقضيه أرسنال في تنفيذ الركلات الركنية. بعد الهزيمة، صعّد المدرب الموقف مرة أخرى في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قائلاً إن فريقاً واحداً فقط كان يحاول لعب كرة القدم واتهم الغانرز بإضاعة الوقت باستمرار.

وقال هورزيلر بعد المباراة: "في الوقت الحالي، أشعر أنهم يطبقون قواعدهم الخاصة بغض النظر عن طريقة لعبهم، ولهذا أعتقد أنه من الصعب الحكم على ذلك". "بشكل عام، كما قلت، لن أكون أبدًا ذلك النوع من المدربين الذين يحاولون الفوز بهذه الطريقة. أطرح سؤالاً واحداً: هل شاهدتم في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حارس مرمى يسقط ثلاث مرات؟ "علينا إيجاد طريقة للتغلب على هذا النوع من الفرق، وهذه مسؤوليتنا، لذا علينا مواصلة العمل. الشكوى لا تساعد، ولهذا السبب نركز على أنفسنا".

عندما تم نقل هذه التعليقات إلى أرتيتا، رد الإسباني برفض: "يا لها من مفاجأة! لا. ما عليك سوى العودة إلى المباريات السابقة وستجد الكثير من التعليقات المماثلة منه دائمًا".

عندما سُئل عما إذا كان يهتم بآراء المدربين الآخرين بشأن تكتيكات فريقه، ظل أرتيتا باردًا في رفضه. "أهتم؟ هذا يعتمد على المدرب. وعلى التعليقات، والغرض منها".