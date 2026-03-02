فيديو: "القاتل البارد" ليونيل ميسي يسخر بوحشية من أورلاندو سيتي، بينما يبدو أن نجم إنتر ميامي يسأل أوسكار باريجا عما إذا كان يريد توقيعه

كان مزاج باريجا قد ساء في تلك المرحلة، حيث أهدر أورلاندو تقدمه بهدفين على أرضه. استمتع الفريق ببداية رائعة للمباراة، حيث تمكن بطل كأس MLS الحالي من تسجيل هدفين في أول 24 دقيقة.
شهدت الشوط الثاني عودة مثيرة لإنتر ميامي الذي حصد النقاط الثلاث، بمساعدة من ميسي. حصل الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية على جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الموسم الماضي، ويخطط للدفاع عن هذين اللقبين في 2026. افتتح رصيده التهديفي بأسلوب رائع عندما سدد الكرة من حافة منطقة الجزاء قبل نهاية الساعة الأولى، ثم سدد ركلة حرة في الزاوية السفلية.