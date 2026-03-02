فيديو: "القاتل البارد" ليونيل ميسي يسخر بوحشية من أورلاندو سيتي، بينما يبدو أن نجم إنتر ميامي يسأل أوسكار باريجا عما إذا كان يريد توقيعه

بعد تسجيله لركلة حرة في الدقيقة 90، احتفل ميسي أمام مشجعي أورلاندو سيتي المتعصبين الذين يشغلون "الجدار" الشهير. وعند عودته إلى خط الوسط، وجه اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا انتباهه إلى باريجا وزملائه على مقاعد البدلاء، ملمحًا إلى أنه سيكون سعيدًا بتوقيع الأوتوغرافات عند الطلب، مما دفع نجم المنتخب الأمريكي السابق أليكسي لالاس إلى وصفه بـ"القاتل البارد".

بينما شاهد نظيره يقع في مرمى النيران، لم يكن لدى خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، سوى الثناء على قائده عند صافرة النهاية. وقال للصحفيين بعد أن شاهد درسًا آخر من دروس ميسي: "بالإضافة إلى ما قلته ألف مرة، أنه أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة، فهو قائد يتمتع بطاقة معدية، لكنه يحتاج أحيانًا إلى الإلهام؛ يحتاج إلى رؤية الأشياء على أرض الملعب ليبدأ في الإيمان، وفي الشوط الثاني بدا أفضل بكثير لأننا عندما سجلنا ذلك الهدف السريع بدأنا في إيجاده في المساحات التي يشعر فيها بالراحة.

"كما أننا كنا نمنحه المزيد من الخيارات. وعندما يكون لديه المزيد من الخيارات للعمل بها في الهجوم، فإنه يمتلك بوضوح القدرة على إيجاد حلول لا يضاهيه فيها أحد".