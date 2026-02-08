فيديو: عين على الحكم | سقط مرموش وتبعه صلاح.. ركلات الجزاء مرفوضة في قمة ليفربول ومانشستر سيتي!

بدأت الإثارة مبكراً في الدقيقة 16، عندما انطلق النجم المصري عمر مرموش، بهجمة سريعة مخترقاً منطقة جزاء الريدز، وأظهرت لقطات الفيديو محاولة مرموش المرور من المدافع إبراهيما كوناتي، ليسقط بعدها الدولي المصري على الأرض مطالباً بركلة جزاء.

الحكم كريج باوسن، القريب من اللقطة، أمر باستمرار اللعب دون الرجوع لتقنية الفيديو، معتبراً أن الالتحام البدني من كوناتي جاء في إطار التنافس القانوني على الكرة.

ورغم اعتراضات مقاعد بدلاء السيتي، إلا أن الإعادة التلفزيونية أشارت إلى أن مرموش ربما بحث عن التلامس قبل السقوط.

