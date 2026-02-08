Getty Images Sport
فيديو: عين على الحكم | سقط مرموش وتبعه صلاح.. ركلات الجزاء مرفوضة في قمة ليفربول ومانشستر سيتي!
الدقيقة 16: مرموش يطالب بركلة جزاء أولى
بدأت الإثارة مبكراً في الدقيقة 16، عندما انطلق النجم المصري عمر مرموش، بهجمة سريعة مخترقاً منطقة جزاء الريدز، وأظهرت لقطات الفيديو محاولة مرموش المرور من المدافع إبراهيما كوناتي، ليسقط بعدها الدولي المصري على الأرض مطالباً بركلة جزاء.
الحكم كريج باوسن، القريب من اللقطة، أمر باستمرار اللعب دون الرجوع لتقنية الفيديو، معتبراً أن الالتحام البدني من كوناتي جاء في إطار التنافس القانوني على الكرة.
ورغم اعتراضات مقاعد بدلاء السيتي، إلا أن الإعادة التلفزيونية أشارت إلى أن مرموش ربما بحث عن التلامس قبل السقوط.
نهاية الشوط الأول: صلاح وسيناريو الشد والجذب
لم تكن تلك الحالة الوحيدة، فمع وصول الشوط الأول إلى دقائقه الأخيرة، وتحديداً في الدقيقة 44، انتقل الجدل إلى منطقة جزاء مانشستر سيتي، حيث تحرك محمد صلاح لكرة عرضية متقنة حاول من خلالها أن يسدد إلا أنه سقط بعد احتكاك مع البرتغالي برناردو سيلفا.
وطالب لاعبو ليفربول والجماهير المحتشدة في الأنفيلد بركلة جزاء واضحة بدعوى وجود شد من القميص، وبالرجوع إلى الإعادة تبين وجود تلامس بسيط وشد وجيز لقميص صلاح من قبل برناردو، لكن طاقم التحكيم اعتبر أن قوة الشد لم تكن كافية لإسقاط اللاعب أو منعه من إكمال الهجمة، ليعلن باوسن نهاية الشوط بالتعادل السلبي وسط صافرات استهجان جماهيرية.
صراع الصدارة: ترتيب الدوري الإنجليزي
دخل الفريقان هذه المواجهة وفي أذهانهم ترتيب جدول جدول المشتعل لهذا الموسم، حيث يسعى السيتي لمطاردة آرسنال المتصدر، بينما يطمح ليفربول للعودة للمربع الذهبي.
ويأتي ترتيب المقدمة حتى تاريخ 8 فبراير 2026 كالتالي:
يتصدر نادي آرسنال جدول الترتيب برصيد 56 نقطة من 25 مباراة، ويحل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 24 مباراة، متساوياً مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد (47 نقطة) ولكن من 25 مباراة.
وفي المركز الرابع يتواجد مانشستر يونايتد بـ 44 نقطة، يليه تشيلسي خامساً برصيد 43 نقطة، أما ليفربول، فيحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة من 24 مباراة، مع أمل كبير في تقليص الفارق مع فرق المربع الذهبي.
المباريات المقبلة: مواجهات حاسمة للفريقين
ينتظر الفريقان جدولاً مزدحماً بالمباريات خلال ما تبقى من شهر فبراير، سواء في الدوري أو الكأس:
مباريات ليفربول القادمة:
11 فبراير: يرحل ليفربول لمواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي.
14 فبراير: استضافة برايتون على ملعب أنفيلد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
22 فبراير: مواجهة نوتينجهام فورست خارج الأرض.
28 فبراير: لقاء وست هام يونايتد في الأنفيلد.
مباريات مانشستر سيتي القادمة:
11 فبراير: استضافة فولهام على ملعب الاتحاد.
14 فبراير: مواجهة سالفورد سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
21 فبراير: لقاء قمة ضد نيوكاسل يونايتد في مانشستر.
28 فبراير: التوجه إلى "إيلاند رود" لمواجهة ليدز يونايتد.
ستكون هذه الأسابيع حاسمة في تحديد شكل المنافسة، خاصة مع دخول الأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية في الحسبان خلال الفترة القادمة.
