فيديو | الشرارة كانت عند جواو فيليكس .. اشتباكات قوية بين نجوم النصر والفيحاء وجيسوس يتدخل!
- Getty Images Sport
النصر يحقق الفوز على الفيحاء
حقق فريق النصر فوزًا دراميًا على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل العالمي عروضه القوية ويحافظ على صدارته لجدول الترتيب.
بدأت المباراة بإيقاع سريع، ومع أول ربع ساعة فاجأ الفيحاء أصحاب الأرض بالتقدم عبر لاعبه جيسون ريميسيرو في الدقيقة 13، بعد تمريرة مثالية من محمد البقعاوي وضعت المهاجم في مواجهة الحارس نواف العقيدي، ليترجمها إلى هدف أول أربك حسابات النصر.
ورغم الهدف المبكر، لم يفقد النصر توازنه، بل اندفع للهجوم في محاولة لإدراك التعادل، ونجح قائده كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37، مستفيدًا من تمريرة رائعة من كينجسلي كومان الذي قدّم واحدة من أبرز مبارياته منذ انضمامه للفريق، لينتهي الشوط الأول بتعادل مستحق بين الطرفين.
وفي الشوط الثاني، فرض النصر سيطرته التامة على مجريات اللعب، وأضاع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل وسط تراجع دفاعي واضح من لاعبي الفيحاء الذين حاولوا الحفاظ على النتيجة.
لكن عزيمة النصر لم تهدأ حتى الدقيقة 90+14، حين احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل داخل المنطقة، نفذها رونالدو بنجاح ليمنح فريقه انتصارًا قاتلًا وثلاث نقاط ثمينة.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة متربعًا على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 3 نقاط عن الفتح صاحب المركز الثاني، مواصلًا انطلاقته المثالية تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.
أما الفيحاء، فرغم أدائه القتالي وتنظيمه الدفاعي الجيد، إلا أنه لم يتمكن من مجاراة ضغط النصر في اللحظات الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر، مكتفيًا بتقديم مباراة كبيرة أمام المتصدر دون أن يخرج بنتيجة إيجابية.
ماذا حدث؟
عقب انتهاء المباراة، حدثت مشادة كلامية بين جواو فيليكس وأحمد بامسعود الظهير الأيسر لنادي الفيحاء في منتصف الملعب، وهو الأمر الذي تطور سريعًا.
بامسعود قام بدفع جواو فيليكس، ليذهب له أكثر من لاعب، أبرزهم البرازيلي ويسلي، الذي دخل في اشتباك مباشر مع الظهير الأيسر لنادي الفيحاء.
ثم انطلق أكثر من لاعب في الفريقين، حتى تدخل أعضاء الجهازين الفنيين في النصر والفيحاء، للفصل بين اللاعبين.
جورج جيسوس يتدخل
وتدخل المدرب البرتغالي جورج جيسوس، حيث قام بإبعاد أكثر من لاعب في نادي النصر، لإبعادهم عن لاعبي الفيحاء لإنهاء الاشتباكات.
وكانت أبرز لقطة حينما حاول جيسوس منع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز من الذهاب نحو لاعبي الفيحاء حتى لا تتجدد الاشتباكات.
ولكن اتضح كان يُريد التوجه نحو الحكم من أجل مصافحته فقط، وليس لإثارة الشغب كما كان يتوقع المدرب البرتغالي، لتنتهي الاشتباكات وتهدأ الأوضاع سريعًا.
ثم توجه بعدها نجوم النصر إلى جماهيرهم، من أجل تحيتهم والاحتفال معهم بتحقيق الفوز على الفيحاء، والاستمرار في صدارة الترتيب.
رقم مميز لنادي النصر
واصل فريق النصر كتابة التاريخ في دوري روشن السعودي، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول سبع جولات من الموسم الحالي، ليكسر رقمه القياسي السابق الذي سجله موسم 2018-2019، وهو الموسم الذي تُوّج فيه بلقب الدوري تحت مسماه القديم "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".
وبهذا الإنجاز الجديد، أصبح فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أول نادٍ في تاريخ النصر يحقق هذه الانطلاقة المثالية منذ تطبيق نظام الاحتراف، في تأكيد واضح على قوة الفريق وثبات مستواه الفني منذ بداية الموسم.
ويستعد العالمي حاليًا لخوض مرحلة مزدحمة بالمباريات قبل حلول فترة التوقف الدولي المقبلة، التي سيخوض خلالها المنتخب السعودي وديتين أمام كوت ديفوار والجزائر، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب – قطر 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
وسيكون النصر على موعد مع أربع مواجهات قوية محلية وقارية قبل التوقف، جاءت جدولها على النحو التالي:
5 نوفمبر: النصر × جوا الهندي – دوري أبطال آسيا 2
8 نوفمبر: نيوم × النصر – دوري روشن السعودي
23 نوفمبر: النصر × الخليج – دوري روشن السعودي
26 نوفمبر: استقلال الطاجيكي × النصر – دوري أبطال آسيا 2
وبعد هذه المرحلة المكثفة، سيتوقف الدوري حتى نهاية مشاركة الأخضر في كأس العرب، ليعود النصر إلى المنافسات في 21 ديسمبر، حين يحل ضيفًا على النجمة في مدينة بريدة، في أولى مبارياته بعد التوقف الطويل، سعيًا لمواصلة مسيرته المميزة محليًا وقاريًا.