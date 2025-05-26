"لا يمكن تعليم كلب عجوز حيلًا جديدة!" .. فيديو احتفال الهلال يثير الجدل، وروبن نيفيش للمسؤولين: نقاط النصر عار!

جدل كبير هز الشارع السعودي في الساعات الماضية..

احتفل نادي الهلال ونجومه، بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ بطريقة مثيرة للجدل.

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الهلال حجز بطاقة التأهل إلى النخبة الآسيوية؛ بعد الفوز (2-0) على القادسية، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وكان من الممكن للزعيم الهلالي، أن يفقد فرصة المشاركة في النخبة الآسيوية؛ إذا تعادل أو خسر أمام القادسية، وفاز النصر على الفتح، في نفس الجولة.

هذا الأمر؛ جاء بعد أن حصل النصر على نقاط مباراته ضد العروبة، والتي خسرها (1-2) في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025؛ وذلك بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

مركز التحكيم منح النصر الـ3 نقاط؛ وذلك بعد التأكد من شغل رافع الرويلي، حارس مرمى نادي العروبة الذي شارك في المباراة، وظيفة أخرى غير كرة القدم؛ وهو الأمر المخالف للوائح والقوانين.