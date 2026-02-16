فيديو: ابتهج يا ليو! رد فعل ليونيل ميسي المحرج على هدف ابنه ماتيو لصالح إنتر ميامي تم التقاطه بالكاميرا

ميسي يعد الأيام المتبقية على انطلاق حملة 2026. وقد شارك في جولة ما قبل الموسم في أمريكا الجنوبية، حيث سجل أول أهدافه في العام الجديد. كما تعرض لإصابة في وقت غير مناسب.

يعمل الفائز بكأس العالم الآن على استعادة لياقته البدنية الكاملة، بينما يستغل أيضًا الفرص لمشاهدة أطفاله وهم يلعبون - حيث غالبًا ما تقوم زوجته أنتونيلا روكوزو بدور المشجعة عندما يسافر زوجها عبر الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

شاهد ميسي ماتيو وهو يسجل هدفًا عندما كان على خط التماس في مباراة للشباب. سدد اللاعب البالغ من العمر 10 سنوات، الذي يرتدي القميص رقم 10 الذي يرمز إلى عائلته، كرة منخفضة في الزاوية السفلية.

ويمكن رؤية الآباء الآخرين في الحشد يقفزون على أقدامهم عندما سجل ماتيو الهدف، ثم تنتقل الكاميرات إلى ميسي على الجانب الآخر من الملعب. كان واقفًا، يديه في جيوبه، مع ابتسامة خفيفة على وجهه.