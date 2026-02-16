فيديو: ابتهج يا ليو! رد فعل ليونيل ميسي المحرج على هدف ابنه ماتيو لصالح إنتر ميامي تم التقاطه بالكاميرا

ميسي سعيد بترك ماتيو يسير في طريقه الخاص في الوقت الحالي، إلى جانب شقيقيه تياجو وسيرو. جميعهم ينتمون إلى أكاديمية إنتر ميامي، بينما يواصل والدهم الأسطوري تألقه مع الفريق الأول في جنوب فلوريدا.
استمتع ميسي الساحر بموسم 2025 لا يُنسى مع فريق هيرونز، حيث ساعدهم في تحقيق فوز تاريخي بكأس MLS. عزز هذا النجاح مكانته كأكثر اللاعبين حصدا للألقاب في كل العصور. كما حصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب - ليصبح أول رجل في أمريكا الشمالية يفوز بهذه الجائزة في موسمين متتاليين.