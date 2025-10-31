Aston Villa v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

فيديو | تحول إلى الجوكر .. إرلينج هالاند يبهر متابعيه ويخيف جماهير مانشستر في يوم الهالوين!

هالاند تحول إلى مرعب داخل الملعب وخارجه!

يبدو أن النرويجي إرلينج هالاند، هدّاف مانشستر سيتي، قرر إثبات أنه ليس "مرعبًا" داخل أرض الملعب فقط، بل خارجه أيضًا، ليحتفل بـ"يوم الهالوين" على طريقته الخاصة.

بـ"بدلة" أرجوانية وطلاء أبيض على الوجه، وخط الدماء المرتسم على فمه، وشعر أخضر، فاجأ هالاند سكان مانشستر، بأداء شخصية "الجوكر"، الشهيرة، في يوم الهالوين، ليمنح دفاعات الخصم فترة راحة قصيرة، قبل العودة للملاعب.

    هالاند يتحول إلى "معاناة" لدفاع الخصوم

    ومع مرور تسع جولات، أصبح إرلينج هالاند، أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى 11 هدفًا مع مانشستر سيتي، في موسم 2025-2026، ليصبح مرشحًا بقوة للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في البريمييرليج، بعد أن خسرها لصالح نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال الموسم الماضي.

    "فتى الفايكنج"، صاحب الـ25 عامًا، سجل 22 هدفًا في الدوري مع كتيبة بيب جوارديولا، خلال موسم 2024-2025، لكنه اكتفى بـ31 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، في حين قدم محمد صلاح موسمًا لا ينسى، بعدما سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليقود ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي في أول موسم للمدرب الهولندي آرني سلوت، داخل قلعة آنفيلد.

    أما عن الموسم الحالي، فإن هالاند غاب عن التسجيل في مباراتين فقط، أمام توتنهام وأستون فيلا، في الجولتين الثانية والتاسعة في الدوري الإنجليزي، فيما غاب عن مباراة كأس الرابطة، التي حقق فيها السيتي فوزًا على سوانزي سيتي بنتيجة (3-1).

    ومن المتوقع أن يعود هالاند مع مانشستر سيتي، خلال استضافة بورنموث، الأحد، إلا أنه، بعد التعثر أمام أستون فيلا في المباراة الأخيرة، خرج إرلينج إلى الشوارع متنكرًا في زي "باتمان"، ليخيف المشجعين.

    وبدأ هالاند قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، مؤخرًا، فيما حقق الفيديو الأول على قناته، بعنوان "يوم في حياة لاعب كرة قدم محترف: إرلينج هالاند"، ما يقارب 6 ملايين مشاهدة، في وقت كتابة هذا التقرير، بينما حقق فيديو "تنكرت بزي الجوكر في شوارع مانشستر" 50 ألف مشاهدة، رغم أنه لم ينشر إلا في وقت مبكر من هذا المساء.

    وبما قدمته أيضًا من مقاطع قصيرة Reels، حصدت قناة هالاند 11 مليون مشاهدة، بينما شاهد 43% من جمهورها، الحلقة الأولى عبر التلفاز.

    ورغم قلة عدد مقاطع الفيديو، إلا أن قناة هالاند الرسمية بلغت 640 ألف مشترك جديد، وما يقرب من 900 ألف ساعة مشاهدة.

    عودة مرموش وشرقي لتعزيز السيتي

    وتعافى مانشستر سيتي بشكل جيد من خسارته المخيبة للآمال أمام أستون فيلا بهدف نظيف، ليحقق فوزًا على سوانزي سيتي في كأس الرابطة بنتيجة (3-1)، حيث عاد عمر مرموش وريان شرقي للتشكيل الأساسي وسجلا هدفين.

    وانضم مرموش وشرقي إلى السيتي في انتقالات يناير ويونيو 2025، على الترتيب، لكنهما غابا عن الملاعب مؤخرًا بسبب الإصابة، فيما يأمل جوارديولا بأن يخفف عودة الثنائي من العبء على هالاند، الذي سجل ما يعادل نسبة 64.7% من أهداف مانشستر سيتي الـ17 في الدوري، هذا الموسم.

