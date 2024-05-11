فولهام ومانشستر سيتي .. هالاند "الكرواتي" يهزم النرويجي وجماهير آرسنال تُعاين الأضرار!

مانشستر سيتي يتمسك بالحفاظ على لقبه

في مباراة أشبه بالنزهة، نجح مانشستر سيتي في الفوز على مُضيفه فولهام برباعية نظيفة، بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي، في ظهور باهت ومحبط لنجم الفريق الأول إرلينج هالاند.

جماهير آرسنال كانت أكثر حرصًا على متابعة النتيجة من عشاق فولهام، ولكن لسوء حظهم أن سيتي أحبط كل أحلامهم وبأقل مجهود ممكن، برباعية أحرزها يوشكو جفارديول هدفين وهدف لكل من فيل فودين وخوليان ألفاريز من ركلة جزاء.

سيتي أصبح الآن متصدرًا للبريميرليج بفارق نقطتين عن آرسنال، قبل مواجهة المدفعجية غدًا أمام مانشستر يونايتد بنفس الجولة، كما يمتلك فريق المدرب بيب جوارديولا مباراة مؤجلة ضد توتنهام هذا الأسبوع، ولو فاز فيها سيحتاج للانتصار فقط على وست هام لحسم اللقب.

وبعيدًا عن صراع المنافسة على لقب البريميرليج، وقضاء سيتي على فارق الأهداف مع المدفعجية، دعونا نتحدث عن ما قدمه هالاند في هذه المباراة الغريبة ..