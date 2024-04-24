فوضى ليستر سيتى!.. الأزمة المالية تهدد احتفالات عودة بطل الدوري الإنجليزي للبريميرليج

ليستر سيتى في خطر!

نجح فريق ليستر سيتي في اكتساح ساوثهامبتون بالأمس بنتيجة 5-0 في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ويقترب من العودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

وكان من المفترض أن يحتفل الفريق بهذا الإنجاز ولكنه يمر بظروف صعبة، وقد يكون هبوطهم في الموسم الماضي كان صادمًا ولكن الفريق الحالي هو الأفضل والأغلى في البطولة.

وهناك الكثير من الأمثلة لفرق سابقة هبطت من الدورى الإنجليزى الممتاز ووجدت نفسها عالقة في دورى الدرجة الثانية لفترة طويلة، ولكن رفض فريق ليستر سيتى الانضمام لهذه القائمة واستعاد مستواه وتألقه ولكن لماذا لا يشعرون بالسعادة بعد اقتراب عودتهم لأكبر دوري في كرة القدم؟.

يرصد موقع "جول" في التقرير التالي السبب الحقيقي الذي يجعل ليستر سيتى يشعر بأنه في مأزق، على النحو التالى:-