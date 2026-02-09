Goal.com
مرافعة فهد سندي أمام الرأي العام.. الكل متهم في "واقع الاتحاد المرير" إلا هو!

الغضب يتصاعد بين جماهير الاتحاد وسندي يخرج ليبرر..

في وقت تلاطمت فيه أمواج الانتقادات الجماهيرية، حول أسوار عملاق جدة الاتحاد؛ وجد رئيس شركة النادي فهد سندي نفسه الاختبار الأصعب، وهو "كيف يواجه هذا الغضب دون أن يتحمل وزر السقوط الفني".

لم يكن الصمت خيارًا أمام سندي؛ حيث فضل رئيس شركة الاتحاد أن يخرج أمام الرأي العام، ليتحدث عن أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ومن خلال تصريحاته التي اتسمت بالهدوء، عبر القناة الرسمية لنادي الاتحاد بموقع "يوتيوب"؛ سعى سندي إلى إثبات براءته أمام الجماهير، في عديد الملفات الساخنة.

وما يُمكن تسميته بـ"مرافعة سندي" أمام الرأي العام؛ ركزت على خطأ الإدارة السابقة، بالإضافة إلى قرارات الإدارة الرياضية وبعض الظروف القاهرة الأخرى.

وسنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أن نحلل تصريحات رئيس شركة الاتحاد فهد سندي، وسط معاناة نادي الاتحاد الحالية..

    سوء إعداد الاتحاد للموسم الحالي

    أول المحاور التي تحدث عنها فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد؛ كانت هي سوء إعداد الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    سندي اعترف أن الاتحاد استعد بشكلٍ سيئ للموسم الحالي، وأن معسكر الفريق الأول لم يكن جيدًا؛ ولكنه برأ نفسه من هذا الأمر، بتأكيده على أنه لم يكن قد تولى منصبه بعد - عندما تم وضع الخطة الإعدادية -.

    لكن.. لا ننسى أن الاتحاد كان لديه فرصة لمعالجة الأمر، في عهد سندي؛ وذلك خلال توقف المسابقات لمدة شهر، بالتزامن مع مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس العرب 2025.

    إلا أن حال العميد لم يتحسن أيضًا؛ حيث لا يزال الفريق يُعاني بشكلٍ كبير، سواء محليًا أو حتى في النخبة الآسيوية.

    وهُنا.. سندي قد يكون محقًا أن الإعداد لم يكن جيدًا في صيف 2025؛ لكن يجب أن لا نتغافل بأن مشاكل الفريق أكبر من ذلك بكثير، ولا يمكن اختذالها في مجرد معسكر فقط.

    الدليل على ذلك؛ الاتحاد خاض معسكر في فترة التوقف خلال بطولة كأس العرب، ورغم ذلك لم نشهد أي تحسن سواء فنيًا أو بدنيًا - إلا على فترات متقطعة -.

  • تأخُر صفقات الاتحاد "صيفيًا وشتويًا"

    أيضًا.. قام فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، بتبرئة نفسه في اتهامات التأخُر في التعاقدات؛ سواء خلال الميركاتو الصيفي الماضي أو الشتاء الحالي، على النحو التالي:

    * أولًا: ذكر أن المفاوضات في الصيف بدأت مبكرًا؛ ولكن تم حسمها في أيام الميركاتو الأخيرة.

    * ثانيًا: ذكر أن المفاوضات في الشتاء بدأت متأخرة بالفعل؛ وذلك لأن الخطط تغيّرت بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    وبالفعل.. سندي محق كثيرًا؛ فهُناك مفاوضات تأخُذ وقتًا طويلًا للغاية، لأسباب إدارية ومالية

    لكننا هُنا سنكون أمام أمرين؛ أولهما أن التأخُر في حسم الصفقات الصيفية، ساهم في سوء إعداد الفريق بداية الموسم الحالي - والذي حاول تبرئة نفسه منه -.

    أما الأمر الثاني وهو متعلق بالميركاتو الشتوي؛ حيث أنه من الواضح أن التحركات كانت ستكون على نطاق ضيق جدًا قبل رحيل بنزيما، وذلك رغم سوء أداء ونتائج الفريق.

    هذا يتضح من تصريح سندي نفسه، الذي قال إن رحيل المهاجم الفرنسي غير الخطط؛ رغم أنه كان لابد أن يكون تحرك مبكر أساسًا، لمحاولة إنقاذ الفريق - سواء استمر أو رحل بنزيما -.

    رحيل المواهب وصفقات المواليد في الاتحاد

    ثالث القضايا التي برأ فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، نفسه فيها أمام الجماهير؛ هي فيما يتعلق رحيل بعض مواهب الفريق العميد، أو تخبطات التعاقد مع اللاعبين الأجانب "المواليد" تحت السن.

    وركز سندي في تبرئة نفسه بهذه الجزئية، على نقطتين في غاية الأهمية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أو لًا: قال إنه أعطى "الخبز لخبازه"؛ حيث أن الإدارة الرياضية برئاسة رامون بلانيس هي المسؤولة عن التعاقدات.

    * ثانيًا: أكد أن موهبة شابة مثل همام الهمامي، المنتقل إلى نادي الشباب؛ هو من أصر على الرحيل من الاتحاد، للحصول على فرصته كاملة.

    وهُنا.. لا يُمكن لوم سندي أبدًا؛ حيث أنه لا يجوز لأي نادٍ أن يجبر لاعب ما على البقاء غصبًا عنه، كما أن الأمور الرياضية يجب أن تدار من قِبل المختصين بالفعل.

    إلا أنه يبقى سندي هو المسؤول؛ إذا كان يرى بلانيس وإدارته الرياضية ترتكب الأخطاء، دون اتخاذ موقف بالطبع.

    على فهد سندي الحذر من الوعود وعدم تنفيذها!

    أخيرًا.. قدّم فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، وعدًا إلى جماهير العميد في كل مكان؛ بأنهم سيجيدون ما يسرهم، في الفترة القادمة.

    ونفى سندي تفكيره في الاستقالة من منصبه؛ مؤكدًا على أنه يواصل العمل بإصرار كبير، ويريد من الجماهير أن تدعم الفريق ولا تترك المدرجات فارغة.

    ومن الجميل بالطبع أن يكون المسؤول، لديه هذا الإصرار الكبير على النجاح وتخطي العقبات؛ لكن يجب الحذر من أمرين مهمين، وهما:

    * أولًا: عدم إعطاء وعود وعدم تنفيذها.

    * ثانيًا: الاستمرار في المنصب إذا لم يجد الحلول للأزمات.

    مثلًا.. سندي وعد أنه لن يترك أي مخصصات مالية مستحقة للاتحاد، دون أن يتحصل عليها؛ وذلك على الرغم من أن الرابطة السعودية المحترفة، أكدت في وقتٍ سابق أن العميد ليس لديه أي أموال.

    وبغض النظر عن صحة بيان الرابطة من عدمه؛ فإن عدم حصول سندي على هذه المخصصات المالية، سيضعه في حرج أمام الجماهير.

    أي أنه لا يجوز التحجج بعد ذلك بعجز العميد المالي، وعدم قدرته على إبرام الصفقات؛ طالما أنه وعد بعدم ترك أي مخصصات مالية، للنادي.

    ويبقى علينا أن ننتظر ما سيحدث في الاتحاد، خلال الفترة القليلة القادمة؛ قبل الحكم النهائي على فترة فهد سندي، بالنجاح أو الفشل.

