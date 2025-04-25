رسالة فهد بن نافل بعد اكتساح جوانغجو .. وجورج جيسوس "يرقص السامبا" ثم يرد على سؤال الرحيل عن الهلال!

الهلال يحلق قاريًا مع جورج جيسوس..

تفاعل فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، والمدير الفني للفريق الأول جورج جيسوس، مع الفوز الكاسح على جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (7-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانغجو إف سي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. صعد الفريق الهلالي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ في انتظار الفائز من مواجهة الأهلي وبوريرام يونايتد التايلاندي.