فن اختيار المعارك.. فرضية فليك الطفولية بين ريمونتادا برشلونة والاستهلاك غير المبرر!

كشفت تقارير صحفية صادرة عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن كواليس ما يدور داخل غرفة ملابس نادي برشلونة قبل مواجهة الإياب المرتقبة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد نادي أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما أورده نائب مدير الصحيفة فرناندو بولو فإن المدرب الألماني هانز فليك يحاول غرس عقيدة العودة في نفوس لاعبيه بعد الخسارة المدوية برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب متروبوليتانو.

وتقوم خطة فليك على تقسيم المباراة إلى مواجهتين مستقلتين مدة كل منهما خمس وأربعون دقيقة مع المطالبة بتحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل في كل شوط لضمان الوصول إلى الأشواط الإضافية على أقل تقدير.

ويرى المدرب الألماني أن هذا السيناريو واقعي وممكن التحقيق مستشهدًا بما فعله الفريق في مواجهات سابقة سجل فيها عددًا كبيرًا من الأهداف في ظرف زمني قصير.