Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Flick GFXGoal AR
علي رفعت

فن اختيار المعارك.. فرضية فليك الطفولية بين ريمونتادا برشلونة والاستهلاك غير المبرر!

خطة فليك تبدو جيدة نظريًا ولكن..

كشفت تقارير صحفية صادرة عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن كواليس ما يدور داخل غرفة ملابس نادي برشلونة قبل مواجهة الإياب المرتقبة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد نادي أتلتيكو مدريد. 

وبحسب ما أورده نائب مدير الصحيفة فرناندو بولو فإن المدرب الألماني هانز فليك يحاول غرس عقيدة العودة في نفوس لاعبيه بعد الخسارة المدوية برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب متروبوليتانو. 

وتقوم خطة فليك على تقسيم المباراة إلى مواجهتين مستقلتين مدة كل منهما خمس وأربعون دقيقة مع المطالبة بتحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل في كل شوط لضمان الوصول إلى الأشواط الإضافية على أقل تقدير. 

ويرى المدرب الألماني أن هذا السيناريو واقعي وممكن التحقيق مستشهدًا بما فعله الفريق في مواجهات سابقة سجل فيها عددًا كبيرًا من الأهداف في ظرف زمني قصير.

  • فرضية التجزئة الحسابية وتحدي الواقع الميداني

    تعتمد رؤية هانز فليك على منطق رياضي بحت يحاول من خلاله تفكيك المهمة شبه المستحيلة إلى أجزاء صغيرة يسهل استيعابها ذهنيًا.

    فبدلا من مطالبة اللاعبين بتسجيل أربعة أهداف كاملة وهو رقم يبعث على الرهبة يطلب منهم التركيز على هدفين فقط في كل شوط. 

    ورغم أن هذا الأسلوب قد ينجح في تحفيز اللاعبين نفسيًا إلا أنه يواجه انتقادات حادة تصفه بالتبسيط المخل أو حتى بالفرضية الطفولية التي تتجاهل طبيعة التنافس في أعلى مستويات كرة القدم.

    كرة القدم لا تخضع لمعادلات حسابية جامدة والخصم ليس مجرد رقم في معادلة فليك بل هو كيان يسعى بدوره لإفشال كل المخططات الموجهة ضده.

    • إعلان

  • سيميوني ليس مجرد مشاهد في مسرح فليك

    النقطة الجوهرية التي غابت عن سردية فليك هي أن نادي أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ليس فريقًا يقف متفرجًا بانتظار تلقي الأهداف. 

    سيميوني يعد أحد أمهر المدربين في العالم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على التقدم وقتل إيقاع اللعب خاصة عندما يمتلك أفضلية مريحة مثل رباعية الذهاب.

    اندفاع برشلونة الهجومي الكاسح لتطبيق نظرية هدفين في كل شوط سيفتح ثغرات دفاعية واسعة في المناطق الخلفية، وهذا السيناريو يمثل البيئة المثالية التي يفضلها لاعبو أتلتيكو مدريد للضرب بالهجمات المرتدة السريعة وقتل آمال العودة بهدف واحد قد ينهي الأمور تمامًا.

    استنزاف المخزون البدني في معركة خاسرة

    يطرح الجماهير والمحللون تساؤلًا مشروعًا حول مدى جدوى خوض تسعين دقيقة من القتال البدني والذهني الشرس في سبيل قضية تبدو خاسرة من الناحية المنطقية. 

    المطالبة بضغط عالي مستمر وركض متواصل طوال فترات المباراة لاستخلاص الكرة وتسجيل الأهداف سيؤدي حتمًا إلى استهلاك مخزون الطاقة لدى اللاعبين الأساسيين. 

    هذا الاستهلاك غير المبرر يأتي في وقت حرج من الموسم حيث يخوض الفريق صراعات محتدمة على جبهات أخرى لا تقل أهمية بل ربما تفوق بطولة الكأس من حيث القيمة الفنية والمادية.

  • فقه الأولويات وضريبة الركض خلف السراب

    يمتلك نادي برشلونة فرصة حقيقية للمنافسة على لقب الدوري الإسباني كما أنه يسير بخطى جيدة في بطولة دوري أبطال أوروبا طريقه شبه مفروش بالورود.

    في ظل هذا الوضع يبرز مفهوم فن اختيار المعارك كضرورة استراتيجية لإدارة الموسم بنجاح، فالتضحية بسلامة اللاعبين وجاهزيتهم البدنية من أجل محاولة ريمونتادا تتطلب معجزة كونية قد يكلف النادي خسارة كل شيء في نهاية المطاف. 

    التوازن والواقعية يتطلبان من الجهاز الفني التفكير بعقلانية أكبر حيث يمكن خوض المباراة بروح قتالية ولكن دون تهور بدني يهدد استمرارية الفريق في المنافسة على الألقاب الكبرى التي ما زالت في المتناول.

  • Hansi FlickGetty

    بيت القصيد

    تظل محاولات هانز فليك لشحذ همم لاعبيه أمرًا مفهومًا من الناحية القيادية وبالطبع كمشجع لبرشلونة أتمنى لو تحدث تلك الريمونتادا، لكنها تصطدم بجدار الواقع الصلب الذي يفرضه فريق بحجم أتلتيكو مدريد. 

    العقلانية تقتضي أن يدرك المدرب الألماني أن كبرياء برشلونة لا يهان بلقاء متوازن يحفظ ماء الوجه ويحمي اللاعبين من الإصابات بل يهان بالاندفاع العاطفي الذي قد ينتهي بكارثة بدنية تقضي على أحلام النادي في الدوري ودوري أبطال أوروبا. 

    البطولة الحقيقية في مثل هذه الظروف هي معرفة متى يجب الاندفاع ومتى يجب الحفاظ على القوى لما هو أهم وأبقى.

كأس ملك إسبانيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0