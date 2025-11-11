"أناقش الخطة وأسلوب اللعب مع هؤلاء" .. ميسي يؤكد متابعته المستمرة لبرشلونة تحت قيادة فليك

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحديث عن النسخة الحالية من برشلونة مع المدرب الألماني هانز فليك، على هامش زيارته الحالية لكتالونيا في فترة التوقف الدولي.

ميسي سيطر على العناوين الرئيسية في مختلف الصحف على مدار اليومين الماضيين، عقب ظهوره في ملعب "كامب نو سبوتيفاي" الجديد، لتقوم صحيفة "سبورت" الإسبانية لإجراء مقابلة معه للحديث عن بعض الأمور الخاصة به.

صاحب الـ38 سنة أكد أنه يتابع مباريات برشلونة من الولايات المتحدة، رفقة زملائه الحاليين في النادي الأمريكي وهم جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، والذين لعبوا معه في العملاق الكتالوني.