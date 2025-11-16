أكد باردغجي، خلال مقابلة صحفية، أنه لا يفكر مطلقاً في الرحيل عن النادي الكتالوني، مشدداً على ثقته الكاملة في مدربه هانز فليك، وتركيزه ينصب فقط على التطور داخل أسوار برشلونة.
"فليك والنادي يثقان بي وهذا يعني الكثير".. لاعب برشلونة يغلق الباب في وجه العروض الشتوية!
باردغجي يغلق الباب أمام الانتقالات الشتوية
أغلق روني باردغجي الباب بشكل قاطع أمام أي تكهنات إعلامية ربطته بالخروج في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. ففي ظل مشاركاته المحدودة، التي لم تتجاوز 173 دقيقة في الدوري الإسباني و22 دقيقة في دوري الأبطال حتى الآن، بدأت بعض الأندية الأوروبية الكبرى تتحسس موقفه. وذكرت تقارير صحفية، منها ما نقلته "سبورت" الكتالونية، أن أندية مثل شتوتجارت وبورتو أبدت اهتماماً جدياً بمعرفة شروط برشلونة لإمكانية استعارة اللاعب في يناير.
لكن باردغجي نفسه قلل من أهمية هذه التقارير، مؤكداً في تصريحاته: "هذا ما تكتبه وسائل الإعلام". وأوضح أنه لا يشغل باله بما يُكتب خارجياً، بل يركز على وضعه الداخلي، معبراً عن سعادته الكبيرة في النادي. وأكد أن الصبر هو مفتاحه الحالي، فهو يدرك أنه متواجد في برشلونة منذ ثلاثة أو أربعة أشهر فقط، ولا يزال الوقت مبكراً لاتخاذ أي قرارات متسرعة بشأن مستقبله.
علاقة الثقة المتبادلة مع هانز فليك
يُعد الدعم والثقة المتبادلة مع المدرب هانز فليك حجر الزاوية في قرار باردغجي بالبقاء. فليك نفسه، ووفقاً لتقارير "سبورت"، حسم موقفه بتمسكه الشديد باللاعب، رافضاً فكرة خروجه في الشتاء. المدرب الألماني لا يميل لإجراء تغييرات في قائمته، ويرى في باردغجي مشروع نجم وضمانة لمستقبل الفريق، وهو مقتنع بأن اللاعب سيواصل التطور مع تقدم الموسم. هذه الثقة لم تأتِ من طرف واحد؛ فباردغجي بادل مدربه الثناء، واصفاً إياه بأنه "مدرب مذهل". وأكد المهاجم السويدي أن علاقته بفليك "ممتازة"، مشدداً على أن "هو والنادي يثقان بي، وهذا يعني الكثير". هذه القناعة الراسخة من الجهاز الفني هي ما تمنح باردغجي شعوراً رائعاً، ويجعله يرى أنه يتحسن "كل يوم" ويتعلم "الكثير" في كل حصة تدريبية.
بصمات باردغجي في دقائق معدودة
على الرغم من قلة الدقائق، التي لم تصل مجملها إلى 200 دقيقة لعب، إلا أن باردغجي ينظر إليها بإيجابية، مؤكداً أنه "حصل على دقائق لعب" ويشعر أن الأمور تسير جيداً. وقد نجح في استغلال هذه اللحظات لترك بصمة، ولعل أبرز لقطاته هذا الموسم كانت المهارة الفنية "elástica" التي قدمها ضد أولمبياكوس، والتي علّق عليها قائلاً: "كان الأمر رائعاً، وقد انتشرت (اللقطة) قليلاً بعد ذلك". كما أشار إلى تجربته الفريدة في المشاركة بالمباراة الأهم، "الكلاسيكو"، ودخوله في الدقائق الأخيرة. ووصفها بأنها "المباراة الأكثر أهمية"، مشيراً إلى "الكثير من الحدة" والعواطف التي سادت الأجواء، معتبراً أنه "من المذهل" التواجد هناك. وفي سياق آخر، عبّر باردغجي عن دهشته بالزيارة المفاجئة لأسطورة النادي ليونيل ميسي، قائلاً: "كان من المميز رؤيته... كان من الرائع مقابلته يوماً ما واللعب معه".
من لاجئ إلى نجم واعد في برشلونة
لفهم سبب الرهان الكبير من برشلونة وفليك على باردغجي، يجب النظر إلى مسيرته الملهمة. وُلد روني في الكويت عام 2005 لعائلة سورية، قبل أن تستقر به الرحال في السويد كلاجئ بحثاً عن حياة أفضل. هناك، بدأت رحلته الكروية في أندية مغمورة مثل كالينج وروديبي، قبل أن تلتقطه أكاديمية مالمو. موهبته الفذة لفتت أنظار كوبنهاجن الدنماركي، الذي ضمه وهو في الرابعة عشرة. في الدنمارك، صنع باردغجي التاريخ عندما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الدنماركي الممتاز وهو بعمر 16 عاماً.
يتميز باردغجي، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، بالسرعة والمهارة العالية والقدرة على اللعب بكلتا قدميه، مما دفع برشلونة لضمه في صيف 2025 بمليوني يورو. ورغم بدايته مع الفريق الرديف، إلا أن فليك أصر على اصطحابه في الجولة الآسيوية التحضيرية ليؤكد إيمانه بقدراته.
يستعد برشلونة للفترة القادمة من الموسم مع ثقة تامة من مدربه هانز فليك في الشاب روني باردغجي. فليك يرفض تماماً فكرة رحيل اللاعب في الشتاء، ويراهن على تطوره المستمر. لذلك، يُتوقع أن يواصل باردغجي الحصول على دقائق بشكل تدريجي مع تقدم الموسم، بينما يبقى اللاعب صبوراً ومركزاً على التعلم لاغتنام الفرص القادمة.