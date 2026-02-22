عندما يفتح فلوريان فيرتس ملف "الانفلات" في ليفربول من جديد .. صام محمد صلاح وزملاؤه وفَطَر ثلاثة فقط برحلة نوتنجهام!

إن لم تكن متابعًا جيدًا لكرة القدم، وتابعت مواجهة ليفربول ونوتنجهام الليلة، لن تعرف أيهما المنافس على الهبوط، بل تكاد تجزم أن كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت هي المرشحة للهبوط في نهاية الموسم الجاري.

هذا لا يعني أن نوتنجهام قدم مباراة كبيرة، وإن كان قد فعل من الناحية التنظيمية ووسط الملعب وخلق الفرص، لكن كل هذا كان يشوه تمامًا في اللمسة الأخيرة .. إنما الأدق من ذلك أن ليفربول هو من ظهر بصورة أقل ما يقال عنها "مزرية"!

ورغم هذا السوء، لعب الحظ لصالح كتيبة أرني سلوت في الوقت القاتل من المباراة، بفضل هدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 7+90، الذي أُلغي له قبله بدقائق قليلة هدف آخر بداعي لمسة يد.

هذا الفوز الذي جاء ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، رفع رصيد الريدز للنقطة الـ45 محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب، فيما يحل نوتنجهام في المركز الـ17 بـ27 نقطة.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة نوتنجهام وليفربول، دعونا نستطرد في السطور التالية..