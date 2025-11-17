ONLY GOAL Wirtz gfxGoal AR
أحمد فرهود

فلوريان فيرتس ضد سلوفاكيا .. ليفربول لن يدفن موهبتك أبدًا ووالدك لا يعرفك بالشكل الكافي

بعض من موهبة فلوريان فيرتس تظهر بقميص منتخب ألمانيا..

الموهبة هي هبة من الله عز وجل، بينما الإبداع هو ما نفعله بها؛ لذلك.. لا يجب على أي عاشق للساحرة المستديرة، أن يفقد الأمل في لاعب موهوب تراجع مستواه نوعًا ما.

اللاعب الموهوب مهما انخفض مستواه، لا يفقد الموهبة التي منحها له الله أبدًا؛ ولكنه يخسر بعضًا من الإبداع فقط، لظروفٍ ما.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الذين لا يُمكن التشكيك فيهم أبدًا، أو الخوف عليهم؛ الألماني فلوريان فيرتس، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول.

فيرتس منذ انتقاله من نادي باير ليفركوزن الألماني إلى فريق ليفربول الأول لكرة القدم، صيف عام 2025؛ وهو لا يقدّم المستوى المأمول منه، ما جعل الكثيرين يشككون في إمكاناته الفنية.

لكن.. لأنه لاعب موهوب فعلًا؛ أظهر النجم الألماني بعضًا من هذه الموهبة في مباراة منتخب بلاده ضد سلوفاكيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقام فيرتس بقيادة المنتخب الألماني للفوز (6-0) على نظيره السلوفاكي؛ ليحجز المانشافت بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي.

وسجل سداسية المنتخب الألماني في المباراة؛ كل من نيك فولتمادي وسيرج جنابري وليروي ساني "ثنائية" وريدل باكو وأسان ويدراوجو، في الدقائق 18 و29 و36 و41 و67 و79 على التوالي.

وصعد الألمان إلى نهائيات كأس العالم كـ"متصدرين" للمجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور فلوريان فيرتس في مباراة ألمانيا وسلوفاكيا، مساء يوم الإثنين..

    فلوريان فيرتس.. صناعة هدفين بـ"موهبة" كبيرة

    رغم عدم تسجيله أهداف؛ إلا أن نجم نادي ليفربول فلوريان فيرتس، ساهم بشكلٍ كبير في فوز منتخب ألمانيا على سلوفاكيا.

    نعم.. هدفا ألمانيا الأول والثاني في الشباك السلوفاكية؛ جاءا من لعبتين بدأهما فيرتس بنفسه، سواء من كرة ثابتة أو متحركة.

    ولم يكتفِ النجم الألماني بهاتين المساهمتين "غير المباشرتين"؛ حيث أظهر موهبته الكبيرة في صناعة الهدفين الثالث والرابع.

    الهدف الثالث تحديدًا جاء برؤية رائعة من فيرتس؛ حيث استلم الكرة من الجناح الأيسر، قبل أن يغيّر الملعب تمامًا إلى زميله ليروي ساني - الذي كان يتواجد قريبًا من الطرف الأيمن -.

    وبالفعل.. استغل ساني تمريرة فيرتس السحرية، والتي ضربت دفاعات سلوفاكيا بالكامل؛ ليسجل الهدف الثالث للمنتخب الألماني.

    وبصفة عامة.. أعطى يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تعليمات واضحة إلى فيرتس خلال مواجهة سلوفاكيا؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الانطلاق من الطرف أو الجناح الأيسر للمنتخب الألماني.

    * ثانيًا: الحرية في الدخول إلى عمق الملعب؛ بعد الانطلاق من الطرف الأيسر.

    * ثالثًا: إمكانية الدخول إلى منطقة الـ18 لدفاعات سلوفاكيا، كمهاجم إضافي في بعض اللقطات.

    ونجح نجم نادي ليفربول في ترجمة تعليمات ناجلسمان، فوق أرضية الملعب؛ وذلك خلال مواجهة ألمانيا وسلوفاكيا، في التصفيات المونديالية.

    لقطة واحدة تؤكد رغبة فلوريان فيرتس في النجاح!

    هُناك نقطة أخرى يجب الوقوف أمامها؛ بعد ظهور فلوريان فيرتس في مباراة ألمانيا وسلوفاكيا، مساء يوم الإثنين.

    هذه النقطة تجلت في الهدف الألماني الرابع، في الشباك السلوفاكية؛ والذي سجله النجم ليروي ساني، بصناعة من فيرتس بالذات.

    وبعيدًا عن الانطلاقة والعرضية المتقنة من فيرتس؛ فقد بذل نجم نادي ليفربول جهدًا بدنيًا واضحًا، في لقطة الهدف.

    النجم الألماني قام بضغطٍ قوي على أحد لاعبي سلوفاكيا؛ حيث قطع الكرة منه، قبل أن ينطلق من الطرف الأيسر ثم يرسل عرضية متقنة إلى ساني - الذي أسكنها الشباك -.

    وأساسًا.. فيرتس البالغ من العمر 22 سنة، استعاد 9 كرات خلال الـ77 دقيقة التي شارك فيها ضد سلوفاكيا؛ قبل أن يتم استبداله من أجل الراحة.

    ومن هُنا.. أكد فلوريان فيرتس استعداده الكامل لبذل التضحيات، من أجل استعادة قيمته الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة؛ بعد أن تعرض لتشكيك متواصل، عقب انتقاله من نادي باير ليفركوزن إلى العملاق الإنجليزي ليفربول.

    ليفربول لن يدفن موهبة فلوريان فيرتس.. لكن عليه الحذر!

    لكن.. بعيدًا عن كل الإيجابيات التي تحدثنا عنها في السطور الماضية؛ فهُناك جانب سلبي ظهر جليًا في أداء النجم الألماني فلوريان فيرتس ضد سلوفاكيا، خاصة في بداية المباراة.

    الجانب السلبي هو ظهور فيرتس "مهزوزًا"؛ حيث يبدو أنه تأثر من الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فقدان بعض الكرات السهلة في بداية المباراة.

    * ثانيًا: ثقل في الحركة فوق أرضية الملعب.

    * ثالثًا: اتخاذ بعض القرارات الخاطئة.

    إلا أن فيرتس بمجرد قيامه بلمحتين أو ثلاثة جيدة، بدأ يتحرر تدريجيًا ويظهر موهبته الكروية؛ حتى شارك في الأهداف الألمانية، وصنع الثالث والرابع تحديدًا.

    بمعنى.. ما يحدث لهذا النجم الألماني في صفوف ليفربول، لن يدفن موهبته الكبيرة أبدًا؛ لكن الخوف عليه من الضياع نفسيًا، وسط الضغوطات الكبيرة التي يعيشها.

    ونحن شاهدنا العديد من المواهب الكبيرة، التي اختفت سريعًا؛ وذلك بسبب أنها لم تحتمل الضغوطات التي تعرضت لها، في مسيرتها الكروية.

    والدك لا يعرفك بـ"الشكل الكافي" يا فلوريان فيرتس

    وأخيرًا.. نستطيع أن نؤكد بعد كل ما سبق؛ أن والد النجم الألماني فلوريان فيرتس، يعرف نجله ولكن "ليس بالشكل الكافي".

    والد فيرتس صرح لصحيفة "بيلد"، خلال الساعات القليلة الماضية، أن نجله لا يهتم ولم يتأثر بالهجوم والانتقادات التي يتعرض لها؛ بسبب تراجع مستواه مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    وأساسًا.. والد النجم الألماني الشاب اعتبر أن نجله يقدّم مستويات جيدة مع ليفربول، وليس كما يهاجمه البعض؛ قائلًا: "كل ما يحتاجه هو تسجيل الأهداف أو صناعتها فقط".

    وهُنا.. يُمكن الرد على والد فلوريان فيرتس، بعد تصريحاته التي خرج بها في الساعات الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا:  فيرتس تأثر بالهجوم عليه وليس كما قال والده؛ وهو ما ظهر في الهزة التي كان عليها في بداية مباراة ألمانيا وسلوفاكيا، قبل التحرر والإبداع بمرور الدقائق.

    * ثانيًا: فيرتس يحتاج بالفعل إلى تسجيل الأهداف أو صناعتها؛ من أجل أن يبرز بشكلٍ أكبر، ويستعيد تألقه الكبير.

    هذه الصناعة قام بها فيرتس مع منتخب ألمانيا وليس ليفربول؛ ولكنها ساهمت في تحرير نجم المانشافت، وبشكلٍ كبير للغاية.

    والآن.. ينتظر عشاق فلوريان فيرتس، أن تكون مباراة ألمانيا وسلوفاكيا؛ بمثابة البداية الجديدة لهذا اللاعب، وانطلاقة لتألقه مع نادي ليفربول في الأيام القادمة.